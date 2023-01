La star de A Place in the Sun, Danni Menzies, révèle une astuce secrète hors écran pour faire face aux chasseurs de maisons difficiles

DANNI Menzies a divulgué ce qui se passe réellement sur A Place in the Sun lorsque les chasseurs de maisons ne sont pas impressionnés par les maisons qui leur sont présentées dans l’émission.

Le présentateur de télévision, qui a quitté la série l’année dernière, a admis que les producteurs avaient mis en place des options de secours si les choses ne se passaient pas comme prévu.

Une place au soleil présente un ensemble de chasseurs de maisons à la recherche de la maison de leurs rêves à l’étranger, mais cela ne se déroule parfois pas exactement comme prévu.

Certains acheteurs potentiels sont même déçus d’avoir écourté les visites de la maison, ce que Danni cherche toujours à éviter.

La star de la télévision populaire a admis que cela peut devenir “difficile” lorsque les acheteurs choisissent de ne pas voir l’intégralité de la propriété proposée.

Danni a déclaré: «C’est difficile parce que vous ne savez jamais ce que les gens vont aimer ou ce qu’ils n’aimeront pas et les priorités changent toujours radicalement.

“Ils sont sur place et vous voyez des choses dans la vraie vie, alors vous pensez que vous voulez une chose, puis vous y arrivez et quelque chose d’autre devient plus important.”

Révélant davantage sur les options de sauvegarde disponibles, le présentateur de Channel 4, Danni, a ajouté à l’Express qu’il y a souvent une ruée tard dans la nuit pour bouleverser les plans de tournage.

Elle a admis: «Nous coupons aux chasseurs de maisons lorsque nous visitons une propriété, mais nous essayons en quelque sorte de prédire ce qu’ils pourraient penser ou dire ou une sensation où nous le voyons réellement.

«Nous avons les propriétés que vous voyez dans l’émission, mais nous avons également une sélection de sauvegarde. Il y a parfois une bousculade pour changer la façon dont nous filmons les choses afin de faire au mieux par les chasseurs de maison.

“Parfois, nous avons de bonnes sauvegardes et parfois nous devons passer des appels téléphoniques tard dans la nuit.”

Cependant, en revanche, la star a également confirmé qu’elle devient également nerveuse si un couple aime chaque propriété et trouve cela étrange et rebutant s’ils ne trouvent rien qu’ils n’aiment pas.

Danni a révélé: “S’ils aiment les cinq propriétés, c’est comme, ‘Prenez-vous cela au sérieux?’ Parce qu’on ne peut pas tout aimer.

“Je trouve que ça va s’ils n’aiment pas un couple mais si vous arrivez à la propriété trois et qu’ils n’aiment pas l’un d’eux, alors vous commencez à paniquer un peu et vous vous dites:” Oh, mon Dieu, sommes-nous bien faire les choses?'”

Après avoir quitté le programme immobilier populaire, Danni apparaîtra ensuite dans la série de télé-réalité de Channel 5 The Challenge UK.

Elle apparaîtra aux côtés de la star de Geordie Shore, Nathan Henry, des frères AJ et Curtis Pritchard et de Dancing on Ice’s Joey Essex.

