La star de A Place In The Sun, Danni Menzies, pose totalement nue alors qu’elle célèbre son anniversaire marquant

L’ANCIENNE star de A Place In The Sun, Danni Menzies, a montré son côté ludique sur une photo entièrement nue.

Un ami de la star de la télévision a déniché ce souvenir coquin pour marquer le 35e anniversaire de la star.

Danni Menzies a tout dévoilé sur une photo de retour avec un ami

La star de la télévision est dans une forme incroyable grâce à des entraînements réguliers

Sur la photo, on peut voir Danni en train de repasser le chamois tandis que son amie Steph est assise à proximité.

Son amie a écrit sur la photo : « Joyeux anniversaire à la nudité la plus chaude que je connaisse. »

Danni est toujours en forme phénoménale grâce à ses séances d’entraînement régulières, et elle a récemment enfilé un haut de bikini noir et un bas à imprimé léopard lors d’une retraite de remise en forme à Écosse.

La star de la télévision, qui a passé six ans dans l’émission immobilière à succès de Channel 4 à aider les Britanniques à s’installer dans des climats plus ensoleillés, nous a récemment raconté comment cela avait affecté sa vie amoureuse.

S’adressant au Sun de The Ideal Home Show, Danni a déclaré : « C’est vraiment difficile d’avoir un petit ami quand on voyage et que l’on vit tout le temps dans une valise. »

A propos de la nature exigeante du programme, elle a déclaré : « C’est à peu près la moitié de l’année, mais c’est divisé de sorte que vous faites trois semaines à l’extérieur, deux semaines en arrière, une semaine en arrière, une semaine en arrière. C’était vraiment aléatoire. Cela ne nous laissait pas vraiment assez de temps pour expérimenter beaucoup d’autres choses. J’allais à deux rendez-vous avec quelqu’un et je partais pendant trois semaines. Cela ne fonctionnait pas. Et mon chien m’a manqué, mon chien m’a tellement manqué.

Cependant, sa sortie ne se limitait pas à des malheurs amoureux. Danni sentait qu’elle ne pouvait pas explorer d’autres options en raison de la nature irrégulière de son emploi du temps.

Elle a déclaré : « J’ai fait A Place in the Sun pendant six ans et j’ai vraiment apprécié toute l’expérience et j’ai énormément appris, mais j’avais en quelque sorte l’impression qu’il était temps de relever un nouveau défi.

« Pour moi, la variété est le piment de la vie. J’aime sortir de ma zone de confort. J’aime prendre des risques et essayer de nouvelles choses. C’était donc le bon moment pour moi.

Depuis, elle n’a pas manqué de travail, avec son dernier concert la voyant s’attaquer à la radio du petit-déjeuner dans son Écosse natale.

Danni a profité d'une saison estivale ensoleillée