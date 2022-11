La star de A Place In The Sun, Danni Menzies, est époustouflante alors qu’elle pose en lingerie en dentelle

DANNI Menzies a ravi ses fans alors qu’elle se déshabillait de sa lingerie pour une série de clichés aujourd’hui.

La star de A Place In The Sun, 32 ans, avait l’air incroyable en portant un ensemble bleu marine alors qu’elle se prélassait sur son lit.

@mimiholiday

Danni Menzies de A Place In The Sun était magnifique en lingerie[/caption] @mimiholiday

La star a montré sa beauté naturelle dans les clichés[/caption]

Danni s’est changé en soutien-gorge violet pour d’autres photos, disant aux fans: “Ne sortez mon kit ici que pour mes amis. J’adore ces deux ensembles @mimiholiday.

Ses cheveux blonds étaient lâches avec sa frange récemment coupée et elle a montré sa beauté naturelle.

La star de la télévision – qui a annoncé plus tôt cette année qu’elle avait quitté la série après six ans – a récemment filmé la nouvelle émission de téléréalité difficile de MTV et de Channel 5, The Challenge.

L’émission est basée sur le format américain à succès où les concurrents s’affrontent dans des défis compétitifs afin de gagner le grand prix en argent.

En savoir plus sur Danni Menzies fille ensoleillée Danni Menzies de A Place In the Sun montre ses jambes dans une tenue rose vif EN VOIE DE GUÉRISON Danni Menzies de A Place in the Sun partage la première photo d’une cicatrice après un fracas d’horreur

Une source a précédemment déclaré au Sun : « Danni a sauté sur l’occasion quand on lui a proposé ce concert.

“C’est une fille aventureuse qui est prête à se tester et à essayer de nouvelles choses, alors elle a pensé que c’était une opportunité vraiment excitante de montrer une autre facette d’elle-même.

“Cela l’ouvrira à un tout nouveau public et à une base de fans aussi.”

Danni participe à A Place In The Sun depuis 2016, mais a révélé qu’elle quittait la série à succès après avoir lutté pour maintenir une relation à long terme tout en s’envolant constamment.





La présentatrice, 33 ans, a déclaré qu’elle espérait pouvoir désormais se concentrer sur sa vie amoureuse, se séparant de son partenaire en mars.

À l’époque, elle avait déclaré au Sun : “J’ai quitté la série il y a environ un mois, je l’ai fait pendant six ans et il est temps de changer et il y avait pas mal de choses qui étaient difficiles à faire quand je faisait le spectacle, comme avoir une relation.

“Comme quand vous allez à un rendez-vous, vous faites votre sac chaque semaine, cela n’arrive pas vraiment, alors j’ai juste pensé qu’il était temps de changer.”

@mimiholiday

Danni a séduit dans un ensemble bleu marine[/caption]