La star de 90210 méconnaissable 10 ans après avoir partagé la vedette avec Meghan Markle, annulation de la série et déménagement au Royaume-Uni

L’actrice de 90210 Shenae Grimes était aux antipodes de son passage dans l’émission populaire alors qu’elle mettait en ligne un tout nouveau TikTok.

L’homme de 33 ans, originaire de Canadaest devenue célèbre pour son rôle d’Annie Wilson dans la série américaine à succès.

Amazone

Elle a grandi depuis l’époque où elle était Annie Wilson.[/caption]

90210 s’est déroulé entre 2008 et 2013, Shenae devenant l’une des vedettes du programme.

Ces jours-ci, elle est aux antipodes de l’actrice en herbe Annie.

Dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux, elle a porté un carré chic avec des vagues tout en la montrant nouveau look.

Il semble que la star, mariée au chanteur indépendant Josh Beech, ait opté pour un style rétro dans le clip qui la présentait en synchronisation labiale avec le morceau What Should You Do de City High.

Shenae a joué dans 90210 aux côtés de Meghan Markle qui jouait le rôle de Wendy dans les deux premiers épisodes de la série en 2008.

Pendant son passage dans l’émission The CW, Shenae a régulièrement fait l’objet de critiques dans les médias pour son style de vie festif.

Au cours des dix années qui ont suivi la suppression de la série, Shenae a poursuivi sa carrière d’actrice et a joué un rôle de premier plan dans la série policière de 2018 The Detail.

En 2013, elle a épousé le chanteur et mannequin Josh lors d’une cérémonie à Ashford, Kent.

Cinq ans plus tard, le couple a accueilli leur premier enfant, une fille, en septembre 2018 avant d’agrandir leur progéniture pour accueillir leur fils en août 2021.

L’ancienne actrice tient désormais ses fans au courant de sa vie à la maison en créant du contenu qui documente sa vie avec sa famille.

En plus de mettre fréquemment à jour son compte Instagram avec de nouvelles photos et vidéos, Shenae partage également des vlogs hebdomadaires sur sa chaîne YouTube.

Les vlogs ont couvert tout, depuis le déménagement de la famille de Los Angeles à Nashville jusqu’au processus de redécoration de leur nouvelle maison.

Shenae et Josh ont même récemment lancé ensemble une page TikTok, qui donne à ses abonnés un aperçu de leur mariage.

Amazone

Shenae est devenue célèbre dans la populaire série américaine[/caption] Instagram / Shanae Grimes

Elle est maintenant maman de deux enfants avec son mari Josh Beech[/caption]