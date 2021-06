La star de 365 DNI, Michele Morrone, rend les fans fous alors qu’il pose avec la costar Simone Susinna dans un selfie sensuel

La star de 365 DNI, Michele Morrone, a déchaîné les fans en partageant un selfie avec sa co-star Simone Susinna.

L’acteur italien, 30 ans, était torse nu alors qu’il posait avec le mannequin Simone, qui apparaîtra dans la suite du film à succès comme le personnage Nacho.

Michele a laissé les fans deviner avec la légende cryptique: « Je suis un menteur. »

Simone, 27 ans, a posté la photo sur son propre profil avec la même légende.

Leurs adeptes se sont déchaînés pour le gros coup, avec un écrivant: « Oh oui », tandis qu’un autre a commenté: « Je meurs. »

365 DNI – qui est basé sur le livre de Blanka Lipińska sur le même – a été créé pour la première fois sur Netflix en février 2020.

Le film suit l’histoire d’un homme sicilien appelé Massimo [Michele], qui se donne 365 jours pour faire tomber amoureuse de lui une jeune Polonaise du nom de Laura.

Il est devenu un énorme succès auprès des fans grâce à ses scènes de sexe graphiques et Date limite confirmé le mois dernier qu’il est de retour pour un deuxième et un troisième versement.

Le prochain film voit le couple se réunir et explorer davantage leur relation – qui a été fortement critiqué pour avoir normalisé les violences sexuelles.

Cette fois-ci, il y aura une énorme torsion.

Massimo aura un autre homme qui essaie de voler sa femme.

Étant donné que l’auteur Blanka Lipinska a écrit une trilogie, il était plus que probable qu’ils enchaînent avec un autre film.

Le synopsis du deuxième livre se lit comme suit : « Laura et Massimo sont réunis, mais leur nouveau départ est compliqué par les liens familiaux de Massimo et un homme mystérieux qui entre dans la vie de Laura pour gagner son cœur et sa confiance à tout prix. »

Le premier film a été réalisé par Barbara Białowąs et Tomasz Mandes.

Blanka a également été utilisé pour aider à écrire le scénario du premier film.

Aux côtés de Michele, Anna-Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska et Otar Saralidze reprendront leurs rôles.

Les acteurs et l’équipe auraient commencé à tourner en Pologne et en Italie fin mai.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour les suites très attendues, elles devraient arriver sur nos écrans l’année prochaine.