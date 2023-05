Cela semble être la fin de la route pour « 1923 ».

Après que Taylor Sheridan ait créé le spin-off de la série à succès « Yellowstone », mettant en vedette Harrison Ford et Helen Mirren, d’autres membres de la distribution ont peut-être laissé entendre que la série se terminerait après deux saisons.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans pouvaient s’attendre à une saison 3 « 1923 », Brandon Sklenar, qui interprète Spencer Dutton, a suggéré que la série était une série « limitée ».

« Non, non, c’est un livre. C’est toujours limité, mais je le considère comme une seule pièce… il y a juste une séparation au milieu, mais tout est d’une seule pièce », a déclaré Sklenar lors d’une interview avec The Hollywood Reporter.

« Cela va se conclure. »

Bien que Sheridan ait initialement prévu que « 1923 » soit une série limitée, Paramount a pris la décision de prolonger la préquelle de « Yellowstone » avec son succès fulgurant.

« Je veux dire que j’aime que les choses aient un début… un milieu et une fin… les fins sont toujours très difficiles », a ajouté Mirren, 77 ans.

« J’aime quand tu as la satisfaction de… tout le voyage, et puis c’est fini…[rather] que… ça bave encore et encore. »

Mirren joue Cara Dutton aux côtés de sa co-star Ford, Jacob Dutton – un couple marié qui gère une ferme familiale dans le Montana. Le couple est confronté à plusieurs défis au cours de son voyage, mais est resté résilient tout au long.

L’actrice a révélé une chose qu’elle ne manquerait pas si la série « 1923 » se terminait.

« J’en ai marre d’écrire des lettres… N’attendez plus de lettres de ma part », a-t-elle plaisanté.

Sklenar a plaisanté: « Je ne veux plus de lettres, je ne les lirais probablement pas de toute façon. »

Il a également noté ce qu’il attend avec impatience dans la deuxième saison de « 1923 ».

« J’adore être de retour… sur un cheval et tirer avec une arme à feu. »

« Le petit garçon en moi meurt d’envie de faire ça… J’adorerais être juste une bande de cow-boys à cheval… J’adorerais avoir des scènes avec Cara et Jacob », a-t-il ajouté.

Les représentants de « 1923 » n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Une autre émission populaire qui touche officiellement à sa fin est le drame dirigé par Kevin Costner « Yellowstone ».

Le western diffusera la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

« ‘Yellowstone’ a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux — de ‘1883’ à « Tulsa King », et je suis convaincu que notre suite « Yellowstone » sera un autre grand succès, grâce au brillant esprit créatif de Taylor Sheridan et à nos incroyables acteurs qui donnent vie à ces émissions », Chris McCarthy, président et PDG de MTV Entertainment Studios, la société qui produit le spectacle, a déclaré dans un communiqué.