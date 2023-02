La star de “1923” Harrison Ford partage des secrets sur la saison deux et révèle pourquoi il ne prendra jamais sa retraite

Les fans de “1923” n’ont pas vu le dernier Harrison Ford.

Paramount + a annoncé vendredi que la série revenait pour une deuxième saison, et Ford a révélé qu’il serait de retour en tant que Jacob Dutton.

“Ouais”, a rapidement répondu l’acteur lorsque l’animatrice de “Today” Savannah Guthrie l’a interrogé sur ses projets de retour.

L’homme de 80 ans a également admis qu’il n’avait aucune envie de prendre sa retraite dans un avenir proche.

“L’idée de ne pas travailler n’a pas beaucoup de sens pour moi. C’est vraiment là où je me sens le plus vivant”, a déclaré Ford.

Dans “1923”, Ford joue un ancêtre de John Dutton, joué par Kevin Costner sur “Yellowstone”. Helen Mirren joue dans la série le rôle de l’épouse de Ford, Cara Dutton.

Le spectacle, créé par Taylor Sheridan, suit la famille Dutton et explore le début du XXe siècle ainsi que toutes les difficultés de l’époque, y compris l’expansion de l’Ouest, la prohibition et la Grande Dépression.

Ford a précédemment déclaré à Fox News Digital : “ Taylor Sheridan est certainement l’une de ces personnes qui ont les talents les plus extraordinaires de notre époque actuelle, et je passe un très bon moment à faire ça.”

Quant à Mirren, la star de “Blade Runner” a avoué qu’il pensait que Mirren était “toujours sexy” lors d’une apparition sur “The Late Show” de CBS mercredi.

Ford s’est également extasié sur les talents d’acteur de sa co-vedette de 77 ans dans la préquelle de “Yellowstone” en disant : “Ça a été remarquable de la regarder. Il y a beaucoup d’action physique, et elle saute juste dedans et fait des trucs que tu fais ‘ Je n’imagine pas qu’Helen Mirren ferait… Dame Helen Mirren.”

Ford est une superstar à Hollywood depuis qu’il est apparu en tant que Han Solo dans “Star Wars : Episode IV – Un nouvel espoir” en 1977.

Lorsqu’on lui a demandé dans “Aujourd’hui” s’il avait pensé à “ce que sa vie aurait pu être” si le jeu n’avait pas fonctionné en sa faveur, la star d'”Indiana Jones” a eu une réponse inattendue.

“Au risque de ne pas être suffisamment réfléchi, je n’y pense jamais”, a-t-il déclaré en riant.

“Je vais ici pour réfléchir”, a répondu Guthrie.

“C’est ce que ma femme [Calista Flockhart] est toujours à la recherche”, a déclaré Ford en souriant. “La direction qu’elle veut que j’aille, mais je suis trop occupé à essayer de comprendre ce que je fais en ce moment.”

Ce qu’il fait en ce moment, c’est s’occuper.

En plus de “1923”, qui reviendra de sa pause hivernale dimanche, Ford joue actuellement avec Jason Segel sur “Shrinking” sur Apple TV+.

Il a également une série de films en cours, dont “Indiana Jones et le cadran du destin”, “Captain America : New World Order” et “Thunderbolts”.