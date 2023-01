La star de “1923” Harrison Ford espère travailler avec sa femme après avoir quitté les projecteurs pendant 20 ans pour élever leur fils

L’icône hollywoodienne Harrison Ford continue d’ajouter de nouveaux projets à son CV, mais il aimerait toujours travailler avec sa femme Calista Flockhart.

“Nous serions ravis d’en trouver un que nous pourrions faire ensemble. … Mais, oui, je n’en ai pas encore trouvé”, a déclaré Ford à People lors de la première de sa nouvelle série Apple TV + “Shrinking”.

Le couple s’est rencontré en 2002 aux Golden Globes et s’est marié huit ans plus tard à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ils ont un fils, Liam, qui a 22 ans.

EFFET ‘YELLOWSTONE’: KEVIN COSTNER, HARRISON FORD, SYLVESTER STALLONE RETOURNENT À LA TÉLÉVISION

L’homme de 80 ans était tout à fait d’accord avec l’idée de travailler avec sa femme de 12 ans, qui fait son retour au cinéma, apparaissant plus récemment dans la série CW “Supergirl”.

“Elle vient de reprendre le travail après s’être consacrée à l’éducation de notre fils, Liam, au cours des 20 dernières années.” dit Ford.

Flockhart a adopté Liam – son unique enfant – en tant que mère célibataire en 2001, selon Gens. L’actrice “Ally McBeal” a commencé à sortir avec Ford l’année suivante. La star de “Star Wars” a quatre autres enfants issus de mariages précédents.

Ford a ajouté que sa femme “aime retourner au travail. J’espère que nous trouverons quelque chose à faire ensemble”.

Alors que le couple attend le bon projet, l’emploi du temps de Ford reste chargé.

Rien qu’en 2023, il a son rôle principal dans “1923”, le spin-off préquel de “Yellowstone”, ainsi que des performances à venir dans “Indiana Jones et le cadran du destin”, “Captain America: New World Order” et “Thunderbolts”. “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Shrinking”, créé par Bill Lawrence et Brett Goldstein de la renommée “Ted Lasso”, est sorti aujourd’hui sur Apple TV+.

“Il est adorable, il est inspirant. Il a 80 ans et il se défie toujours”, a déclaré Lawrence à l’Associated Press de Ford lors de la première. Le créateur de la série a admis qu’il n’était pas sûr que Ford serait intéressé par le projet, mais il était ravi lorsqu’il s’est engagé.

Cependant, Lawrence a admis qu’il y avait un problème à avoir l’acteur légendaire sur le plateau.

“Tout le monde est terrifié à l’idée de… lui dire de faire quoi que ce soit”, a déclaré Lawrence en riant. “Mais c’est tellement amusant de travailler avec lui. Chaque scène est gâchée – au moins une prise – par moi ou l’un des acteurs au milieu qui dit ‘C’est Harrison Ford !’ C’est fou.”

La co-vedette de Ford, Jason Segel, ajoute que le nominé aux Oscars et l’icône de la culture pop “cassent la crainte très rapidement pour que vous puissiez vous mettre au travail”.

“L’une des choses qui sont vraiment cool avec Harrison Ford, c’est qu’il se considère comme un commerçant, comme un artisan. Il était menuisier, et maintenant il est acteur”, a déclaré Segel. “Son travail consiste à entrer et à construire ces scènes, et vous êtes son partenaire là-dedans.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En décembre, Fox News Digital s’est entretenu avec Ford de sa carrière de plusieurs décennies et du secret pour la faire durer.

“D’autres personnes. D’autres personnes qui travaillent avec des personnes accomplies dans leur domaine”, a-t-il déclaré.

“Je veux dire, la gamme de réalisateurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler a certainement été extraordinaire.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.