La star de ‘1923’, Brian Geraghty, a été ‘torturée’ pendant le camp de cow-boy de 2 semaines de Taylor Sheridan

La star de “1923”, Brian Geraghty, a déclaré avoir été “torturée” pendant les deux semaines du “camp de cow-boy” de Taylor Sheridan avant le tournage de l’émission de télévision western.

La préquelle “Yellowstone”, créée par Sheridan, suit une génération antérieure de la famille Dutton et met en vedette Helen Mirren et Harrison Ford. Pour préparer les acteurs, Sheridan a fait participer tout le monde à un “camp de cow-boys” où ils ont appris les ficelles du métier – littéralement.

“Nous avons tous été torturés dans un camp de cow-boys de deux semaines”, a déclaré Geraghty, 47 ans, à E! Des nouvelles. “Nous avons donc dû avoir des hauts et des bas ensemble avant de commencer, ce qui était vraiment bon pour créer des liens. Nous serions tous terribles, puis le lendemain, nous progresserions. Nous devions tous être vulnérables. En tant qu’adultes, ce n’est pas facile d’apprendre une nouvelle compétence.”

Geraghty, qui joue le rôle de Zane Davis dans la série, a également détaillé exactement ce qu’il a appris au camp.

“On courait sur des chevaux, on faisait du lasso, j’ai appris à utiliser un vieux six coups”, a expliqué l’acteur de “Big Sky”. “L’entraînement aux armes, la marche avec des éperons et des jambières. C’est un tout autre monde.”

La star de “Hurt Locker” a également révélé qu’il était “intimidant” de travailler avec Mirren et Ford au début, mais qu’il a fini par être “tellement génial”.

“De toute évidence, c’est toujours intimidant le premier jour”, a déclaré Geraghty au point de vente. “Vous êtes comme, ‘Comment ça va être?’ Mais nous sommes en quelque sorte tombés dedans. Ce ne sont que des acteurs qui se soucient de leur travail. “

Ford, qui incarne Jacob Dutton dans la préquelle, a parlé de sa carrière légendaire dans une précédente interview avec Fox News Digital. L’acteur d'”Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue” a expliqué que “les autres” étaient son “grand secret” pour réussir à Hollywood.

“D’autres personnes travaillant avec des personnes accomplies dans leur domaine”, a-t-il expliqué.

“Je veux dire, la gamme de réalisateurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler a certainement été extraordinaire.”

“J’ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je suis arrivé dans le métier quand le entreprise de cinéma était si étroitement lié à la culture, et nous avons eu une telle influence sur la culture », a déclaré Ford. « C’était vraiment une très bonne période pour l’industrie du cinéma, et certains des géants de l’industrie du cinéma travaillaient toujours. J’ai eu l’occasion de travailler avec des gens comme [Alan J.] Pakula et Sydney Pollack et Peter Weir et bien d’autres à une époque où les films prospéraient.”

“1923” est maintenant diffusé sur Paramount+.

