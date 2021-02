La star de 1000 lb Sisters, Tammy Slaton, sort comme pansexuelle de son petit ami Jerry dans un nouveau clip

TAMMY Slaton, la star de 1000 lb Sisters, se présente comme un pansexuel à son petit ami Jerry dans un nouveau clip de la série.

La femme de 34 ans a fait l’admission avec le soutien de sa sœur Amy et de son mari Michael alors qu’ils étaient assis dans un restaurant.

Assise à côté de son petit ami de deux ans, Jerry Sykes, Tammy avait l’air nerveuse de partager les nouvelles de sa sexualité, lui disant qu’elle a des «trucs» dont ils doivent parler.

Après l’avoir gentiment rassurée qu’elle « peut tout me dire », Tammy dit: « Je suis pansexuelle. »

Apparaissant perplexe, Jerry a répondu: « Qu’est-ce que c’est? »

La star de télé-réalité lui explique: « Cela signifie que l’amour est amour. Je sortirais avec n’importe qui, qu’il soit transgenre, hétéro, gay. »

Ayant l’air un peu confus, Jerry demande alors si cela signifie qu’elle sortirait avec un homme transgenre.

Elle répond: « Ouais. Ou fille. Il s’agit de ce qu’ils me font ressentir, pas de leur apparence. »

Dans un autre VT, Tammy dit à la caméra qu’elle a toujours pensé qu’elle était bisexuelle, mais après avoir entendu le terme d’un ami, elle a réalisé que c’était ce qu’elle ressentait.

Revenant à la scène du restaurant, la sœur de Tammy, Amy, et son mari ont l’air tendus en attendant la réaction de Jerry.

Et bien qu’il ait l’air un peu perplexe, Jerry l’a rassurée qu’il n’était pas déconcerté par l’admission, en lui disant: «C’est ce que c’est, Tammy. Mais je t’aime toujours.

Tammy a regardé près des larmes soulagées en écoutant son petit ami.

Il n’est pas étonnant que le joueur de 34 ans ait été nerveux à l’idée d’en parler à Jerry, car les deux viennent juste de faire passer leur relation au niveau supérieur après s’être rencontrés en ligne.

Dans un épisode précédent filmé l’année dernière, Tammy a admis qu’elle craignait que son petit ami « ne se montre pas ».

Cependant, Tammy a partagé des selfies des deux ensemble en 2020, l’appelant «bae for life».

L’émission TLC a duré 12 épisodes, et suit Tammy et sa sœur Amy, qui, ensemble, font pencher la balance à plus de 1000 livres combinées.

Le programme suit leurs tentatives de perdre du poids pour se qualifier et subir une chirurgie bariatrique qui change la vie.