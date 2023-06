La star d’Axed Love Island, Molly Marsh, jure d’attendre Zach – malgré sa déception, il n’est pas parti avec elle

La star de LOVE Island, Molly Marsh, a juré d’attendre Zach après son choc.

La beauté blonde admet qu’elle était déçue qu’il ne soit pas parti avec elle, quelques instants après avoir rendu la décision dévastatrice de Kady McDermott.

Molly Marsh a été larguée de Love Island cette semaine dans une tournure cruelle[/caption] Érotème

Malgré cela, Molly n’a aucune rancune envers le couple – et voit même un avenir avec Zach à l’extérieur de la villa.

S’exprimant pour la première fois depuis qu’elle a été larguée, Molly a déclaré: «En voyant Kady et Zach debout devant moi ensemble, mon cœur s’est effondré.

« Je ne voulais tout simplement pas le voir, mais j’ai compris que cela devait arriver et j’ai confiance dans le timing de l’univers et tout ce qui se passe pour une raison, donc je savais que c’était clairement mon moment d’y aller.

« Si quelque chose de bien vient de moi et de Zach, alors ça viendra toujours. S’il trouve quelque chose avec Kady, c’est tout.

« Mais tout arrive pour une raison, je ne regrette rien. Mais j’espère qu’il en sortira quelque chose à l’extérieur, car je l’attendrai définitivement.

« Je veux le voir quand il sortira et je veux continuer là où nous nous sommes arrêtés, car je pense qu’il y a encore des conversations inachevées et plus à connaître les uns les autres. »

Exprimant sa déception que Zach ne l’ait pas suivie à la porte, Molly a ajouté: « Ouais, il y avait certainement une partie de moi qui pensait: » Viens à la maison avec moi.

« J’ai pensé : ‘Allons-y et nous pouvons continuer.’ Mais c’est aussi son voyage et il a probablement besoin de rester un peu ouvert et de voir s’il y a quelque chose là-bas.

« J’aurais aimé parler à Zach pour lui dire : ‘J’attendrai. Je veux vraiment que ça continue. Mais aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. J’étais tellement sans voix !

« J’aurais aimé qu’il revienne avec moi et rentre à la maison. Mais je comprends qu’il doit rester et voir ce qui est juste et j’espère que nous continuerons à la maison quand il partira.