La star d’Avatar, Sam Worthington, révèle qu’il a raté l’audition de James Bond : “Je n’avais aucune idée de ce que je faisais”

Sam Worthington aurait pu être l’emblématique 007 s’il avait réussi l’audition.

Dans une récente interview avec Variety, la star d'”Avatar” a expliqué en détail comment il avait raté le rôle du légendaire officier britannique du renseignement, James Bond. Après que Pierce Brosnan ait terminé son mandat en tant que Bond, les producteurs cherchaient un acteur plus jeune, et après le succès de “Avatar”, Worthington a été mis sur la liste des finalistes pour jouer le rôle.

Worthington s’est rendu à Londres pour l’audition, où il a rencontré la productrice Barbara Broccoli et a demandé de reproduire une scène du film Bond de 1963 “From Russia With Love”, avec Sean Connery.

“Je pourrais jouer Bond en tant que tueur, mais je n’ai pas réussi à faire tomber le débonnaire de toute ma vie. Le costume ne me convenait pas”, a-t-il expliqué. “Je n’avais aucune idée de ce que je faisais.”

Le rôle de Bond est finalement allé à Daniel Craig, qui a joué l’espion dans “Casino Royale” en 2006, jusqu’à “No Time To Die” en 2021. Bien que Worthington n’ait pas obtenu le rôle, il a déclaré qu’il avait beaucoup appris sur la création et le maintien d’une franchise prospère.

Il a comparé son expérience avec les producteurs de Bond à son travail avec James Cameron sur “Avatar”, en disant : “Ils sont si détaillés et méticuleux” sur le matériel et feront tout pour le protéger. Il a en outre expliqué que les créateurs avaient “fait toutes les recherches” et, parlant spécifiquement de Cameron, il a déclaré : “Il n’y a rien que vous puissiez lui demander pour lequel il n’ait pas de réponse”.

“Avatar” est sorti pour la première fois en 2009 et est rapidement devenu un phénomène mondial. Il a battu de nombreux records au box-office et est devenu le film le plus rentable au monde de tous les temps, avec 2,789 milliards de dollars, dépassant l’autre film à succès de Cameron, “Titanic”, qui a rapporté 1,84 milliard de dollars.

Le succès du premier film s’est accompagné de la promesse de nombreuses suites à venir, dont la première, “Avatar : la voie de l’eau”, a été créée plus tôt ce mois-ci. Le film met également en vedette Zoe Saldana, qui a repris son rôle de Neytiri du premier film, ainsi que Kate Winslet, Edie Falco et Stephen Lang.

Dans la suite, Jake Sully de Worthington a fondé une famille avec Neytiri de Saldana mais est obligé de les déraciner de leur maison dans la jungle et de déménager dans les tribus de l’eau, lorsqu’une nouvelle menace de guerre avec les humains émerge. Là, sa famille est obligée d’apprendre le chemin de la tribu de l’eau.

Le troisième volet de la franchise devrait être diffusé en décembre 2024, et lors d’une apparition dans “The Tonight Show avec Jimmy Fallon”, Worthington a déclaré que le tournage des troisième et quatrième parties avait déjà commencé.

“Nous avons filmé environ 80 %, 90 % de trois. Nous devons encore certaines scènes”, a-t-il expliqué. “Et dans Four, nous avons fait quelques scènes, parce que les enfants vieillissaient, nous devons donc le faire avant qu’ils ne vieillissent un peu.”

Cameron a également confirmé qu’une grande partie du troisième et de certains des quatrièmes films avaient déjà été tournés, déclarant à Entertainment Weekly qu’il ne voulait pas que les acteurs aient l’air manifestement plus âgés que les enfants qu’ils sont censés jouer.

“Sinon, vous obtenez – et j’adore “Stranger Things” – mais vous obtenez les “Stranger Things” effet, où ils sont censés être encore au lycée [but] ils ont l’air d’avoir 27 ans”, a déclaré Cameron. “Vous savez, j’adore la série. C’est bon, on suspendra l’incrédulité. Nous aimons les personnages. Mais vous savez.”

Bien qu’il ne soit pas clair combien de suites il y aura, au cours de la même interview, le producteur Jon Landau a expliqué que “chaque film va présenter au public de nouveaux clans, de nouvelles cultures sur Pandora”, et ces personnages continueront à “faire partie de l’évolution continue” de l’histoire.