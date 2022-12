La star d’Avatar, Kate Winslet, pensait qu’elle était “morte” en battant le record de Tom Cruise

Pendant le tournage de “Avatar : la voie de l’eau”, Kate Winslet a fait l’impensable.

Non seulement elle s’est privée d’air pendant plus de sept minutes, mais elle a battu un record précédemment détenu par Tom Cruise.

“Tout de suite, j’ai voulu connaître mon temps”, a déclaré Winslet à Total Film Magazine.

Winslet a retenu son souffle pendant sept minutes et 15 secondes. Le record de Cruise pour “Mission : Impossible – Rogue Nation” était de six minutes.

“J’ai la vidéo de moi faisant surface en disant : ‘Suis-je mort, suis-je mort ?’ Et puis aller, ‘Qu’est-ce que c’était [my time]?””, a-t-elle partagé.

“Je ne pouvais pas y croire.

“La chose suivante que je dis est:” Nous devons mettre la radio “. je voulais Jim [James Cameron] savoir tout de suite.”

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas eu à retenir sa respiration aussi longtemps, mais “je voulais battre mon propre record, qui était déjà de six minutes et 14 secondes. Et je me suis dit : ‘Allez !’ Alors j’ai battu mon propre record d’une minute”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Elle n’est pas du tout compétitive”, a plaisanté le réalisateur James Cameron.

Winslet a retrouvé son réalisateur “Titantic” pour le dernier épisode “Avatar”, et elle était ravie de travailler à nouveau aux côtés du réalisateur acclamé.

“C’était tellement flatteur que Jim m’ait demandé parce que Jim ne souffre pas des imbéciles”, a déclaré Winlset.