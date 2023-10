La star d’Austin Powers, Heather Graham, explique pourquoi elle sort avec Hollywood

L’actrice d' »Austin Powers » Heather Graham pimente sa timeline Instagram après un voyage romantique en Italie avec le snowboarder John de Neufville.

Graham, 53 ans, s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager quelques clichés de leur voyage et a inclus une photo d’elle pataugeant dans l’eau en bikini noir.

« Escapade italienne », a-t-elle légendé le message avec quelques emojis d’inspiration italienne. Graham a conclu avec « #amalficoast ».

Le carrousel d’images de l’actrice comprenait une photo d’elle en train de manger une glace, plongeant dans les eaux cristallines de la côte amalfitaine et quelques selfies avec Neufville, 47 ans.

HEATHER GRAHAM SE SENT « LIBRE » AVEC SA DÉCISION DE NE PAS AVOIR D’ENFANTS

L’escapade du couple survient après qu’elle a révélé au magazine People qu’elle ne voulait sortir avec personne à Hollywood.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

« Bien sûr, vous voulez que quelqu’un comprenne votre emploi du temps fou, qui est différent d’un travail normal, mais j’aime sortir avec quelqu’un qui ne fait pas partie du métier », a-t-elle déclaré au média en avril.

Graham a poursuivi : « Cela met les choses en perspective. Parfois, votre travail devient si important pour vous, et vous réalisez alors qu’il y a tellement d’autres choses qui se produisent dans la vie. Ce n’est pas uniquement une question de cinéma. »

L’actrice de « Killing Me Softly » a déjà été liée aux acteurs Josh Lucas et au regretté Heath Ledger. Graham et Neufville entretiennent une relation amoureuse depuis 2022.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Elle a révélé que l’athlète se considère comme « plutôt un sportif », mais qu’il s’intéresse toujours à sa carrière et a regardé certains de ses anciens films.

« Même ceux dont j’ai tellement honte ! » Graham a partagé. « Mais il me dit toujours que j’ai été génial et qu’il est vraiment impressionné. C’est gentil. »

Graham a également révélé au média qu’elle n’avait pas l’impression de « manquer quelque chose » parce qu’elle n’avait pas d’enfant et n’avait jamais été mariée.

L’actrice de « Drugstore Cowboy » est consciente que sa décision n’est pas généralement vue dans la société, mais elle la soutient.

« J’ai l’impression qu’en tant que femme, culturellement, on n’a pas le droit de dire : ‘Je ne voulais pas avoir d’enfants.’ Parce que c’est comme, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? », a-t-elle dit. Graham a révélé qu’elle considérait son travail comme celui de ses « petits enfants ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que nous avons tous des chemins différents », a-t-elle ajouté. « Il vous suffit d’accepter celui sur lequel vous êtes. Si, d’une manière ou d’une autre, j’avais eu des enfants, je suis sûr que cela aurait été cool. Mais pour le moment, sans avoir d’enfants, je me sens libre. Et je dormir beaucoup. C’est plutôt bien. »

Discutant de la façon dont son état d’esprit a changé depuis qu’elle a commencé sa carrière d’actrice, Graham a déclaré en avril qu’elle était prête à rendre son travail « secondaire ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« En tant que jeune, j’étais très ambitieuse, mais mon objectif le plus important est de profiter de la vie », a-t-elle expliqué. « C’est bien plus gratifiant que d’essayer si fort d’être quelque part dans sa carrière. Bien sûr, je suis toujours ambitieux, mais chaque fois que je peux vraiment me détendre et entrer dans un lieu de gratitude, j’ai alors l’impression de pouvoir vraiment profiter de tout le bien. choses dans ma vie, et j’en ai beaucoup. »