La star d’Arsenal Vivianne Miedema va subir une intervention chirurgicale pour une déchirure du LCA

L’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema a annoncé qu’elle allait subir une intervention chirurgicale après s’être rompue le ligament croisé antérieur lors de la défaite de son équipe en Ligue des champions face à Lyon mardi.

L’internationale néerlandaise n’a subi aucun contact en première mi-temps après avoir atterri maladroitement alors qu’elle tentait de récupérer un ballon perdu, ce qui l’a fait sortir sur une civière.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La blessure laisse Arsenal sans ses deux attaquants principaux, Beth Mead se remettant également d’une rupture du LCA.

“C’était l’un de ces moments où j’ai su tout de suite”, a déclaré Miedema dans un déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

“Il y a tellement de choses qui vous passent par la tête. Je ne pourrai plus aider mon équipe cette saison, pas de Coupe du monde, d’opération et de rééducation avant longtemps.

“Ce sera difficile avec beaucoup de jours difficiles. Il y aura beaucoup de pleurs, ce que nous avons déjà eu beaucoup, mais malheureusement, cela fait partie du football.

“J’ai la chance d’avoir des coéquipiers, des amis et une famille incroyables autour de moi et de Beth, qui peuvent me guider à travers tout ce qui s’en vient tout en n’ayant que quelques semaines d’avance sur moi.”

Miedema sera désormais incertaine pour la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est la meilleure buteuse de tous les temps des Pays-Bas – avec 95 buts en 115 matches internationaux – et a aidé le pays à atteindre la finale de la Coupe du monde 2019.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.