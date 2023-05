La star d’Arsenal Thomas Partey est prête pour une sortie de choc, avec des rivaux européens encerclés: rapport

La star d’Arsenal, Thomas Partey, pourrait être prête pour un départ surprise de l’Emirates Stadium cet été.

Le Ghanéen fait partie intégrante de Mikel Arteta depuis son arrivée en 2020 pour un montant d’environ 45 millions de livres sterling. Partey est également devenu l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs d’Europe à son époque, alors qu’Arsenal est revenu en Ligue des champions et a défié le titre de Premier League cette saison.

Mais ces dernières semaines, la forme de Partey a vacillé. Le n ° 5 était fautif pour un but contre West Ham United et particulièrement imprudent en possession lors de l’affrontement critique contre Manchester City, se retrouvant abandonné par le manager Mikel Arteta pour des matchs contre Newcastle United et Brighton & Hove Albion dans le rodage.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé tomber Thomas Partey pour certains des matchs les plus cruciaux de son équipe de la saison (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Maintenant, le miroir dit que Partey est recherché par deux clubs italiens sans nom – et qu’Arsenal pourrait chercher à tirer profit du milieu de terrain, qui approche les 30 ans.

Les Gunners sont déjà prêts à perdre Granit Xhaka de son milieu de terrain cet été, avec le capitaine national suisse sur le point d’être transféré au Bayer Leverkusen, ce qui signifie que deux des trois premiers choix du milieu de terrain d’Arsenal pourraient partir cet été. Seul le capitaine Martin Odegaard resterait.

Arsenal serait intéressé par Declan Rice et sont dans ‘pole position’ pour Moises Caicedo, ce qui signifie qu’ils pourraient aligner un nouveau milieu de terrain la saison prochaine. Le contrat de Jorginho court jusqu’à l’été prochain, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir de grands changements dans les prochaines années au centre du parc de l’Emirates Stadium.

Emile Smith Rowe et Fabio Vieira pourraient bien en présenter plus aussi. Smith Rowe n’a pas eu un seul départ toute la saison, tandis que Vieira n’a joué qu’en aperçu en tant qu’adjoint derrière Xhaka et Odegaard.

Emile Smith Rowe a à peine joué cette saison (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Partey a été l’une des premières recrues d’Arteta après le départ du réalisateur Raul Sanlehhi en 2020. Le guerrier du milieu de terrain a été acheté le jour limite de la fenêtre estivale de cette année-là et n’a joué que 80 fois en trois saisons, des blessures entravant son élan à des moments clés de la campagne. .

Le joueur de 29 ans est évalué à 38 millions d’euros par Marché de transfert.

Plus d’histoires d’Arsenal

Arsenal est prêt pour un été énorme, avec une structure salariale qui devrait se relâcher à l’occasion d’atteindre à nouveau la Ligue des champions. Declan Rice reste la cible prioritaire.

Cinq premiers joueurs sont attendus, avec le défenseur du RB Leipzig Mohamed Simakin, la star du Real Madrid Ferland Mendy, l’ancien diplômé de l’académie Yunus Musah et deux autres stars de Manchester City. Marc Guehi de Crystal Palace, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea ont tous été liés.