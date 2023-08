La star d’Arsenal, Takehiro Tomiyasu, envoie « une honte absolue » alors que la FA dit d’annuler le deuxième carton jaune

Le carton rouge de Takehiro Tomiyasu contre Crystal Palace a été qualifié de « honte absolue ».

C’est le point de vue de l’ancien défenseur de Chelsea et animateur de talkSPORT Jason Cundy, qui pense que le deuxième carton jaune du défenseur d’Arsenal devrait être annulé.

5 Tomiyasu a reçu un deuxième carton jaune pour cette touche mineure sur Jordan Ayew

5 L’arbitre David Coote n’a pas perdu de temps pour donner à Tomiyasu ses ordres de marche

5 Tomiyasu a été choqué après avoir été expulsé à Selhurst Park Crédit : Getty

L’international japonais, qui effectuait son premier départ de la saison, a été averti deux fois en seconde période de la victoire 1-0 des Gunners à Selhurst Park.

Son premier avertissement de l’arbitre David Coote est survenu après qu’il ait été jugé avoir mis trop de temps à effectuer une remise en jeu.

C’est malgré le fait qu’il n’a tenu le ballon que quelques secondes après que Kai Havertz ait hésité au préalable.

Il a ensuite reçu ses ordres de marche à la 67e minute après avoir été pénalisé pour une faute sur Jordan Ayew.

Coote avait l’impression qu’il avait tiré le maillot de l’attaquant, mais les rediffusions ont montré qu’il avait à peine touché le joueur de 31 ans.

Comme il s’agissait d’un deuxième carton jaune, VAR n’a pas pu intervenir, et Arsenal ne peut pas faire appel de la décision qui aurait pu leur coûter deux points.

Mais s’exprimant sur The Sports Bar, Cundy et l’ancien défenseur de Tottenham Jamie O’Hara ont insisté sur le fait que Tomiyasu ne devrait pas avoir à purger une interdiction d’un match.

Exprimant son indignation, Cundy a déclaré: « Le carton jaune de Tomiyasu est une honte absolue – le deuxième jaune. C’est une honte absolue. »

5 Les hôtes de talkSPORT, Cundy et O’Hara, ont été choqués par le carton rouge de Tomiyasu Crédit : Getty

5 Il est maintenant prêt à purger une interdiction d’un match Crédit : Getty

Intervenant, O’Hara a déclaré: « Le premier est dur, Kai Havertz tient le ballon sur le côté pendant 15 secondes, il le lance ensuite à Tomiyasu.

« Tomiyasu le prend, il ne tient que le ballon et il cherche vraiment à lancer le ballon à quelqu’un.

« Il tient pendant huit secondes, il est averti. »

Cundy a répondu: « Alors, qu’en est-il si Tomiyasu lance le ballon à quelqu’un d’autre? Je pense que c’était juste l’arbitre qui disait: » vous savez quoi, Arsenal prend le vous savez quoi ici « .

« Donc, même s’il n’a pas de chance d’être averti, en fait, 25 à 30 secondes pour effectuer une remise en jeu? Est-ce que ce que nous disons est acceptable? Ce n’est pas le cas, n’est-ce pas? »

« Donc je pense que cette réservation – même si c’est dur pour Tomiyasu – je peux comprendre la réservation, la seconde, Jordan Ayew part à sa recherche.

« Il ne le touche même pas! Je ne pense pas qu’Arsenal puisse réellement faire appel car c’était un deuxième jaune.

« S’il y a du bon sens, ce carton jaune devrait être annulé – s’il y a du bon sens dans le jeu.

« Pour moi, ce n’est pas un deuxième jaune, mais VAR ne peut pas interférer. »

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est resté discret sur l’expulsion dans son entretien d’après-match avec Sky Sports.

Interrogé sur son point de vue, il a simplement déclaré : « Je suis quelqu’un de très ouvert, je comprends tout. »

Pressé de donner son avis sur les nouvelles règles mises en œuvre pour perdre du temps, il a fait remarquer : « Les nouvelles règles sont une chose, la façon dont elles sont communiquées est très différente.

« Mais on va s’adapter et aujourd’hui il fallait gagner dans ce contexte et c’est ce qu’on a fait. »