La star d’Arsenal en pourparlers sur la sortie surprise de l’Arabie saoudite: rapport

Arsenal a eu des entretiens avec l’un de ses plus grands joueurs et de ses plus hauts revenus au sujet d’une sortie en Saudi Pro League.

Les Gunners avancent rapidement dans la fenêtre de transfert pour lier les signatures de Declan Rice et Kai Havertz avant de passer à Romeo Lavia et Jurrien Timber. Mais ces dépenses élevées ont un coût et devront être compensées par les ventes.

Le manager Mikel Arteta espère réduire considérablement son équipe avec un certain nombre de joueurs marginaux liés aux sorties – mais un joueur qui ne devait pas quitter l’Emirates Stadium est maintenant apparu comme une opportunité pour une vente majeure.

Declan Rice reste la priorité de Mikel Arteta cet été (Crédit image : BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Selon L’Athlétisme David Orstein Thomas Partey et ses employeurs, Arsenal, travaillent à déplacer le joueur cet été.

On pense que Rice devrait jouer le rôle de n ° 6 devant le Ghanéen, Jorginho étant un type de joueur différent pour ce poste. Partey a joué à l’arrière droit lors des deux derniers matchs de la saison – et Timber occupera probablement ce poste s’il se joint.

Alors que la Saudi Pro League emmène Ruben Neves, N’Golo Kante et Karim Benzema au Moyen-Orient cet été, Partey serait intéressé à discuter des conditions d’un déménagement.

« On ne pense pas que la situation évolue rapidement et si Partey, dont le contrat court jusqu’en 2025, devait quitter les Emirats, un remplaçant serait alors nécessaire, en plus de la poursuite par Arsenal de Declan Rice », selon le rapport.

Les nouvelles sur les transferts d’Arsenal s’intensifient cet été, les Gunners étant prêts à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Moises Caicedo est fortement lié, Xavi Simons est sur le radar, Ivan Fresneda pourrait rejoindre et Ilkay Gundogan est également recherché. Arsenal pourrait également vendre pour 100 millions de livres sterling de joueurs – avec William Saliba, Martin Odegaard et Thomas Partey tous recherchés par les clubs étrangers.

Jay Bothroyd, quant à lui, a raconté FFT que les Gunners, peut-être étonnamment, devraient être à la recherche d’un attaquant.