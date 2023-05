La star d’Arsenal, Aaron Ramsdale, interpelle les experts sur l’analyse du gardien de but

La star d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a fulminé contre les experts de BT Sport pour avoir critiqué un gardien de but après qu’un but ait été encaissé.

Le stoppeur des Gunners a réagi furieusement sur les réseaux sociaux lorsque BT Sport a tweeté une vidéo de la finale du FA Trophy entre Halifax et Gateshead.

Getty Ramsdale a frappé les experts de BT Sport

Jamie John Cooke a marqué le seul but du match juste avant la mi-temps pour voir le FA Trophy se rendre au Shay Stadium pour la deuxième fois.

Mais le but est survenu après une erreur défensive lorsqu’un backpass de mauvaise qualité n’a pas réussi à trouver le gardien James Montgomery à temps.

Le milieu de terrain de Halifax a sauté pour saisir l’occasion et le dégagement du gardien de but a fini par rebondir sur Cooke et dans le filet.

Montgomery a été critiqué par l’équipe de commentaires de BT Sport, avec laquelle Ramsdale a contesté.

L’as d’Arsenal a tweeté en réponse: « Le commentateur et le co-commentateur devraient aller faire leurs badges d’entraîneur de gardien de but parce qu’ils sont si loin que c’est incroyable.

« Encore une fois, une solution facile en disant que c’est la faute de Gks plutôt que de regarder la situation dans son ensemble. »

BTSPORT Montgomery a été fustigé par les experts de BT Sport

BTSPORT Mais le gardien a été vendu à découvert avec le backpass

Le co-commentateur de BT Sport, Adam Virgo, a visé Montgomery en déclarant: «Lorsque le ballon lui est renvoyé, il n’y a pas vraiment d’urgence là-bas.

« C’est un peu court mais ensuite tu le vois, tu dois prendre le ballon et le joueur aussi.

«Il y a une légère hésitation là-bas et vous devez beaucoup mieux traverser cela.

« N’enlevez rien à Cooke cependant. Il a fermé le gardien de but et a obtenu sa récompense.

Le commentateur est intervenu et a déclaré: «Comme vous le dites, vendu un peu court par la passe de Louis Storey.

«Néanmoins, il aurait pu éclaircir cela avec un peu plus de conviction.

BTSPORT Montgomery a été défendu par Ramsdale

BTSPORT La passe arrière était courte et lente alors que l’attaquant était déjà en mouvement vers le ballon

« Halifax prend les devants grâce à l’un des buts les plus décousus que vous verrez de toute la saison. »

Montgomery est en fait devenu l’un des meilleurs joueurs de Halifax, réalisant un superbe arrêt plus tard dans la compétition à bout portant.

Mais son homologue Sam Johnson avait également un stormer, refusant Gateshead avec un bel arrêt de sa part d’Adam Campbell.

Il avait déclenché une brillante demi-volée de l’extérieur de la surface avant que Johnson ne l’empêche d’entrer tard dans la compétition avec les Tynesiders désespérés pour un égaliseur.