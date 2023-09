La star d’Archies, Khushi Kapoor, fera-t-elle ensuite un film tamoul aux côtés de l’acteur Paradesi Atharvaa ?

Il y a quelques mois, nous avons découvert que Janhvi Kapoor faisait ses débuts dans le cinéma Telugu avec le film Devara. Maintenant, des informations arrivent selon lesquelles sa sœur Khushi Kapoor pourrait bientôt signer son premier film sudiste. Elle va faire ses débuts avec le film The Archies qui arrive sur Netflix. Ce projet est réalisé avec Zoya Akhtar. Elle serait vue avec l’acteur Atharvaa. Cela a été rapporté par Telugu 360. Ce projet sera apparemment dirigé par Akash, qui a travaillé sous la direction de Vignesh Shivan. Il semble que Khushi Kapoor ait beaucoup aimé le scénario. Le compositeur Jawan Anirudh Ravichander composera la musique du film.

Khushi Kapoor réalise de nombreux films

Khushi Kapoor, la fille cadette de Boney Kapoor et de feu Sridevi, fait déjà beaucoup de bruit. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle figurera dans le remake hindi de Love Today, qui a été l’un des plus grands succès tamouls de 2022. Le fils d’Aamir Khan, Junaid Khan, est censé être jumelé avec elle. Les sœurs Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor souhaitent travailler dans des films du sud de l’Inde. Boney Kapoor est également un producteur assez prolifique de films tamouls. Il a réalisé trois films avec Thala Ajith, qui est une de ses amies proches.

Atharvaa et Khushi Kapoor se réunissent

Atharvaa Murali est le fils d’un acteur tamoul Murali. Il est connu pour être un acteur très accompli. Certains de ses films remarquables sont Paradesi, Navarasa, Immaika Nodgal pour n’en nommer que quelques-uns. Son nom figurait également dans la liste des acteurs qui ont reçu un carton rouge de la part du corps des producteurs de films tamouls pour diverses raisons. Khushi Kapoor a étudié le cinéma aux États-Unis. Sur Instagram, Khushi Kapoor est connue pour son image glamour et sexy. Le mot pan-indien étant à la mode, nous voyons de nombreux acteurs voyager du Nord au Sud et vice versa.