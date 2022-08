La star d’Aquaman, Jason Momoa, surprend les fans sur le vol d’Hawaiian Airlines et leur offre des bouteilles d’eau

Fidèle à son titre de super-héros Aquaman, Jason Momoa a surpris les passagers d’un vol à destination d’Hawaï lorsqu’il s’est présenté comme agent de bord. Jason a été capturé en train de distribuer des bouteilles d’eau sur un vol Hawaiian Airlines, et maintenant ses vidéos prennent d’assaut Internet. Selon Gens, l’acteur de 43 ans a fait ce voyage spécial de Los Angeles à Hawaï il y a deux jours pour célébrer le partenariat de la compagnie aérienne avec sa compagnie Mananalu. Dans la vidéo désormais virale, Jason peut être vu vêtu d’un costume gris fringant avec une fleur rose cachée derrière son oreille gauche, tout comme les autres accompagnateurs du vol. La vidéo montre des passagers acclamant l’acteur alors qu’il traîne le chariot et leur distribue les bouteilles d’eau. À l’origine, la vidéo a été partagée par l’utilisateur de TikTok Kylee Yoshikawa avec la légende “Quand Jason Momoa est votre agent de bord”. Cependant, il est devenu viral sur les réseaux sociaux et a fini par être partagé par plusieurs pages de fans.

L’un des membres du personnel du vol, Valérie Akiona a partagé une série de photos et de vidéos de la journée. Écrivant une longue note dans la légende, Valérie a révélé que l’entreprise durable de l’acteur s’efforçait de réduire les déchets plastiques.

Après que l’activité promotionnelle de Jason ait attiré l’attention de ses fans, ils l’ont tous félicité. Un utilisateur a commenté: “Son équipe marketing est géniale lol.” Un autre a écrit: “Maintenant, il est vraiment Aquaman.” Un troisième a écrit: “Jason fait un magnifique steward aérien.”

Après avoir donné une performance à couper le souffle dans Aquaman de James Wan, l’acteur sera ensuite vu dans sa suite, Aquaman: The Lost Kingdom, qui sortira en mars de l’année prochaine.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici