La star d »Anupamaa’, Rupali Ganguly, se souvient de son ange, écrit une belle note en se souvenant de lui

C’est un fait que pères et filles partagent un lien difficile à expliquer et probablement le plus pur. Vendredi 11 juin, la star de ‘Anupamaa’, Rupali Ganguly, s’est souvenue de la chaleur de son père. Le regretté réalisateur-scénariste Anil Ganguly était un nom éminent qui a travaillé dans le cinéma hindi des années 1970 aux années 1990 et est malheureusement décédé en 2016.

Rupali a récemment posté plusieurs photos avec son fils qui a de vieilles photos de son père dans un cadre sur un mur dédié.

Elle a sous-titré son message: « J’ai un ange qui veille sur moi …… Je l’appelle Pappa Pappa Je veux que tu saches, j’ai l’impression que tu nous regardes partout où nous allons… Tu me protèges et me guide toujours – que Je comprends que j’abandonnerais tout… pour juste une fois de plus, tiens ta main…. Je sais maintenant, tout ce que tu as dit était absolument vrai J’aimerais que je souhaite à Pappa, juste une fois de plus je pourrais te serrer dans mes bras… .#fatherdaughter #father #love #missingyou #nomakeup #nofilter #notperfect #instagood #rupaliganguly #jaimatadi #jaimahakal. » .

Dans la section des commentaires, les fans ont comblé l’actrice d’amour et de gratitude. Un fan a écrit : « Il est toujours avec toi rups !! Et la légende m’a touché le cœur. » Un autre a dit : « Tu es si jolie. Un troisième a écrit : « Je peux te sentir… Récemment, j’ai aussi perdu mon père… Il me manque tellement. Un quatrième a dit : « Belle photo et si jolie madame. » Un cinquième a écrit : « & J’ÉTAIS L’ASSISTANT-DIRECTEUR DE VOTRE PAPA PENDANT UN TEMPS…. »

Sur le plan professionnel, Rupali joue actuellement le personnage principal de la populaire émission télévisée « Anupamaa ».