La star d’Anupamaa, Rupali Ganguly, recrée le célèbre dialogue d’Aapko Kya avec une touche de Navratri ; Falguni Pathak est perplexe [WATCH VIRAL VIDEO]

C’est l’heure de Navratri et tout le monde est d’humeur pour Garba. Même les stars de Bollywood et de la télévision sont totalement d’humeur à profiter de la soirée Garba. Falguni Pathaksont toujours un succès et cette année, nous avons vu de nombreuses grandes stars faire leur apparition. Hrithik Roshan, Rashmika Mandanna, Pooja Chopra et bien d’autres ont dansé sur les airs de la reine Garba Falguni Pathak. Le dernier à le faire est Anupama étoile Rupali Ganguly. Une nouvelle vidéo d’elle est sortie sur internet et c’est assez intéressant.

Rupali Ganguly laisse le public zappé

La vidéo montre Rupali Ganguly partageant la scène avec Falguni Pathak. L’actrice recrée également son célèbre dialogue Aapka Kya de la série. Elle lui a donné une touche de Navratri et a déclaré qu’elle pouvait faire Garba toute la nuit, où elle voulait, “Aapko Kya”. Le public est devenu fou et a dit “Aapko Kya” avec elle. Falguni Pathak se tenant à côté d’elle semblait complètement époustouflé par cela.

Découvrez la vidéo de Falguni Pathak et Rupali Ganguly ci-dessous :

Sur son compte Instagram, Rupali Ganguly a également partagé pas mal de photos. On peut la voir passer une soirée de gala avec Falguni Pathak. Dans la légende, elle a qualifié Falguni Pathak de “reine Dandiya” et de “vraie rockstar”.

Tout sur Anupamaa

En parlant de l’émission Anupamaa, elle domine actuellement les charts TRP. Rupali Ganguly joue le rôle principal d’Anupamaa et la piste d’histoire actuelle parle de Toshu qui va contre elle alors que Kinjal l’a quitté. Toshu a trompé Kinjal et elle a quitté sa maison pour rester avec Anupamaa et Anuj joué par Gaurav Khanna. L’intrigue intéressante a aidé Anupamaa à atteindre la première place des charts TRP.