La star d’Anupamaa Rupali Ganguly recrée Alia Bhatt, What Jhumka de Ranveer Singh dans une vidéo virale, Karan Johar réagit

Direced par Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gagné plus de Rs 300 crore dans le monde.

La comédie romantique d’Alia Bhatt et Ranveer Singh, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, a maintenu son emprise parmi les sorties récentes de Sunny Deol’s Gadar 2, Akshay Kumar’s OMG 2 et Rajinikanth’s Jailer, et a franchi Rs 300 crore au box-office mondial. L’une des principales raisons du succès de RRKPK est sa musique, qui a conduit de nombreux internautes à recréer les chansons sur des bobines Instagram.

Et maintenant, l’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly, l’une des stars de la télévision les plus populaires actuellement, a également rejoint le train en marche et a partagé une vidéo sur son Instagram le mardi 22 août, dans laquelle elle et sa co-star Pranali Rathod peuvent être vues en train de danser. sur le morceau What Jhumka. Pranali est apparu dans des apparitions spéciales dans plusieurs épisodes d’Anupamaa jouant le personnage d’Akshara ‘Akshu’ Goenka Sharma.

Partageant sa vidéo, Rupali a écrit : « Avec ma mignonne Pranupie. Tendance shayad khatam ho raha hai, par yeh dosti ki toh shuruwat hai (la tendance est peut-être en train de se terminer mais c’est le début de cette amitié). PS. Il n’y a pas eu de répétitions, non retakes, yeh bas one and only take tha, joh main daal rahi hu (c’est la seule et unique prise que je mets) ». Nous avons eu cette chance de le faire pendant le tournage de Baatein Kuch Ankahee Si ».

Avec Mohit Malik et Sayli Salunkhe, Baatein Kuch Ankahee Si est la dernière émission Star Plus du producteur d’Anupamaa Rajan Shahi, qui a commencé à être diffusée à partir du lundi 21 août.





Partageant la vidéo de Rupali sur ses histoires Instagram, le réalisateur de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Karan Johar, a écrit : « Quand Anupamaa fait #WhatJhumka – c’est vraiment le sceau final de validation !! Merci @rupaliganguly, ma mère t’aime comme des millions de tes fans « .

What Jhumka est composé par Pritam et écrit par Amitabh Bhattacharya, comme tous les autres morceaux du film, et a été chanté par Arijit Singh et Jonita Gandhi. Les paroles incluent également la ligne de crochet principale du morceau emblématique Jhoomka Gira Re Bareilly Ke Bazaar Mein, du film de 1966 Mera Saaya.

