La star d’Anupamaa, Rupali Ganguly, devient bindaas et badass dans une baignoire avec un message important pour les fans [WATCH]

Rupali Ganguly s’est une fois de plus réinventée et est devenue la star de télévision la plus populaire de tous les temps. Elle faisait partie de Sarabhai vs Sarabhai qui a été un succès et après des années, elle a joué un rôle dans l’émission de Rajan Shahi. Anupama. Pas d’autre rôle que celui de l’actrice principale de la série. Rupali est maintenant connue sous le nom d’Anupamaa car l’émission est devenue numéro un des charts TRP. Naturellement, la popularité de Rupali Ganguly a été multipliée par dix. La star bénéficie d’un grand nombre de fans et pour le plus grand plaisir de ses fans, elle est active sur les réseaux sociaux. Sa récente bobine sur Instagram est une montre incontournable.

Divertissement Nouvelles: L’avatar bindass de Rupali Ganguly

Dans la nouvelle bobine, Rupali Ganguly peut être vu vêtu d’un peignoir et assis dans une baignoire. Elle a un message important pour tous. Elle dit qu’elle ne peut pas faire de négatif aujourd’hui et ne veut que des ondes positives. Elle exhibe son sindoor, de nombreuses bagues, bracelets et plus encore. Elle a partagé la bobine avec la légende, “Des vibrations positives uniquement. ” Rupali Ganguly est assez contraignante, non seulement dans la série, mais aussi hors écran. Les fans adorent ses bobines et en particulier celles qui ont Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia en compagnie.

Découvrez la vidéo de Rupali Ganguly ci-dessous :

En parlant d’émission de télévision, Anupamaa, la semaine dernière, elle a dominé les charts TRP. Il a reçu une note de 2,8. Le spectacle est suivi par Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Ayesha Singh avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Le scénario actuel d’Anupamaa est que Rupali Ganguly combat son fils Toshu qui a trompé sa femme Kinjal joué par Nidhi Shah. Le drame parle de Toshu qui va à toutes les limites pour retrouver Kinjal, même si cela signifie kidnapper leur enfant.