La star d’Anupamaa, Gaurav Khanna, partage son point de vue sur les disparités salariales dans l’industrie de la télévision ; dit, ‘Chaque profession a son…’

Les disparités salariales dans le monde du showbiz sont largement discutées. Beaucoup d’actrices ont parlé de l’écart salarial et plus encore. Qu’il s’agisse de l’industrie de la télévision ou de Bollywood, il existerait une disparité salariale. Maintenant, Anupama étoile Gaurav Khanna a partagé son point de vue sur le sujet. Gaurav est devenu un nom familier grâce au formidable succès d’Anupamaa. Il joue le rôle d’Anuj Kapadia dans la série et les fans l’aiment beaucoup. Son personnage est parmi les plus aimés de l’histoire de la télévision indienne. Dans une récente interview, Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia a partagé son point de vue sur les disparités salariales et a partagé que ce qui compte le plus pour lui, c’est l’amour du public.

Gaurav Khanna s’ouvre sur les disparités salariales

Dans une interview avec Hindustan Times, Gaurav Khanna a déclaré qu’il est une personne très pratique et que si l’on est honnête envers le travail, la valeur que l’on rapporte à la maison est justifiée. Il a dit que chaque profession a ses hauts et ses bas et qu’il y a une survie du scénario le plus approprié. Il a dit que le talent aidera quelqu’un à survivre dans l’industrie. Il a également ajouté : « Si je reçois beaucoup de renommée et d’adulation, je pense que c’est bien plus qu’une personne qui gagnera deux ou même cinq fois ce que je gagnerais probablement. L’amour du public et les distinctions que je obtenir pour ma performance, ne peut rivaliser avec aucune valeur monétaire. Mais, je n’ai jamais jugé mon travail de cette façon. D’accord alors !

Que se passe-t-il Anupamaa ?

Anupamaa est titré par Rupali Ganguly. L’émission domine les charts TRP depuis des lustres maintenant. Produit par Rajan Shahi, le spectacle met également en vedette Sudhanshu Pandey, Chhavi Pandey, Madalsa Sharma, Nidhi Shah, Ashish Mehmotra et d’autres dans des rôles clés. Actuellement, l’histoire d’Anupamaa est qu’Anu et Anuj sont séparés et qu’elle est prête à voyager en Amérique pour prendre en charge l’académie de danse de Malti Devi. Si les rapports sont à croire, Malti Devi s’avérera être la vraie mère d’Anuj Kapadia et elle pourrait les réunir. Attendons et regardons, ce qui se passe ensuite !