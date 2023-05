La star d’Anupamaa, Gaurav Khanna, achète une nouvelle voiture chic d’une valeur de Rs 21 lakh; voici tout sur sa valeur nette, les frais par épisode et plus

La star d’Anupamaa, Gaurav Khanna, est l’un des acteurs les plus célèbres de l’industrie télévisuelle. Il est beaucoup aimé et apprécié de ses fans. Il mérite vraiment tout le nom, la renommée et le luxe qui s’offrent à lui.