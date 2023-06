La star d’Antiques Roadshow révèle qu’il leur reste «un an ou deux» après le diagnostic de cancer

Une star de Antiques Roadshow s’est ouverte sur sa bataille déchirante contre le cancer.

Theo Burrell, 36 ans, a franchement révélé qu’il « n’avait plus qu’un an ou deux » après avoir reçu le diagnostic de choc l’année dernière.

Bbc

Theo Burrell a révélé qu’il ne lui restait « qu’un an ou deux » après son diagnostic de cancer[/caption] Bbc

L’expert en antiquités né à Édimbourg a rejoint Antiques Roadshow en 2018[/caption]

La commissaire-priseuse née à Édimbourg a rejoint le hit de la BBC en 2018 et a découvert qu’elle avait un glioblastome agressif de grade 4 quatre ans plus tard.

La jeune maman a déclaré: « Recevoir mon diagnostic, à l’âge de 35 ans, alors que mon fils avait un an, a été dévastateur.

« Du jour au lendemain, tout avait changé. Soudainement, j’étais passée d’une personne en bonne santé au milieu de ma vie avec un nouveau bébé à un cancer incurable avec peut-être seulement un an ou deux à vivre.

«Ce qui a suivi a été des mois de chirurgie et de traitement pour essayer de prolonger ma vie.

« Et bien que je continue à tirer le meilleur parti de chaque jour, ma tumeur reviendra et elle me tuera.

« Mes soins ont été excellents et les nouvelles avancées scientifiques m’ont aidé à lutter contre le cancer jusqu’à présent.

« Cependant, ce n’est qu’en finançant la recherche sur les tumeurs cérébrales que nous pourrons nous rapprocher d’un remède salvateur. »

Cela survient alors que l’employeur de Theo, Lyon et Turnbull Auction House, ont annoncé les détails d’une vente aux enchères en ligne pour la collecte de fonds pour The Brain Tumor Charity.

Un porte-parole de la société basée à Glasgow a déclaré: «La vente propose une gamme attrayante de lots gracieusement donnés qui comprennent des journées d’expérience, des œuvres d’art, des souvenirs et plus encore.

« Tout cela au profit de l’excellent travail de The Brain Tumor Charity. »

