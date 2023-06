La star d’Antiques Roadshow partage une mise à jour sur sa santé après un diagnostic de cancer alors qu’elle s’ouvre sur le moment « la vie a changé du jour au lendemain »

AN Antiques Roadshow expert et jeune maman avec le même type de tumeur cérébrale incurable que Laura Nuttall a juré de poursuivre son héritage pour aider à trouver un remède.

Theo Burrell, 36 ans, a reçu un diagnostic de glioblastome agressif de grade quatre il y a un an.

Elle a immédiatement subi une intervention chirurgicale pour essayer d’enlever la tumeur et un traitement supplémentaire pour la réduire.

Le taux de survie moyen d’une personne atteinte d’un glioblastome est de 12 à 18 mois – seulement 25 % des patients survivent plus d’un an, et seulement 5 % des patients survivent plus de cinq ans.

Laura, de Nelson, Lancs, a longtemps survécu à son pronostic d’un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau en 2018.

Et la militante intrépide a collecté des milliers de dollars pour des associations caritatives contre le cancer du cerveau avant sa mort le mois dernier, à l’âge de 23 ans.

Malgré son diagnostic dévastateur, Theo – qui vit à East Lothian avec son partenaire Alex Leaver, 37 ans, et leur fils de deux ans, Jonah – prévoit de suivre les traces de Laura pour aider à sensibiliser et à collecter des fonds vitaux pour la recherche sur le cancer qui finira par la tuer.

La mère d’un enfant, experte en céramique sur Antiques Roadshow depuis 2018, a aidé à organiser une vente aux enchères en ligne au profit de The Brain Tumor Charity, qui est le plus grand bailleur de fonds dédié à la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Ils sont le plus grand tueur de cancer chez les enfants et les adultes de moins de 40 ans, mais ne reçoivent que 2% du financement de la recherche.

La vente en ligne, appelée Piece of Mind: The Brain Tumor Charity, est gérée par la société de vente aux enchères Lyonand Turnbull, où Theo travaille comme commissaire-priseur depuis 2011, et est soutenu par une foule de célébrités.

Les 40 lots d’enchères comprennent un message personnalisé de la voix de Paddington Bear, Ben Whishaw ; une rencontre avec le casting de Mrs Brown’s Boys ; et des billets exclusifs pour le Chris and Rosie Ramsey Show à Wembley Arena.

Des billets pour voir l’auteur de This is Going to Hurt, Adam Kay, ainsi qu’un déjeuner étoilé Michelin avec lui, sont également à gagner, ainsi qu’un vase unique fabriqué à la main par le comédien Joe Lycett.

‘Tout a changé’

Theo raconte : « Recevoir mon diagnostic, à l’âge de 35 ans, alors que mon fils avait un an, a été dévastateur.

« Du jour au lendemain, tout avait changé. Soudain, j’étais passée d’une personne en bonne santé au milieu de ma vie avec un nouveau bébé à un cancer incurable avec peut-être seulement un an ou deux à vivre.

«Ce qui a suivi a été des mois de chirurgie et de traitement pour essayer de prolonger ma vie, et bien que je continue à tirer le meilleur parti de chaque jour, ma tumeur reviendra et elle me tuera.

« Mes soins ont été excellents et les nouvelles avancées scientifiques m’ont aidé à lutter contre le cancer jusqu’à présent. Cependant, ce n’est qu’en finançant la recherche sur les tumeurs cérébrales que nous pourrons nous rapprocher d’un remède salvateur.

Theo n’a jamais rencontré Laura mais, comme le reste de la nation, elle a été touchée par son histoire et cela l’a inspirée à continuer à sensibiliser le public au cancer du cerveau.

Theo déclare : « Pour moi, la vente aux enchères consiste essentiellement à maintenir le travail de personnes comme la baronne Tessa Jowell et Laura Nuttall, décédée très récemment.

«Lorsque vous recevez un diagnostic de quelque chose comme un glioblastome dans la trentaine, vous avez vraiment besoin de ces personnes, vous devez voir ce qu’elles font et même si ces tumeurs ont tué des gens et que nous avons perdu Tessa et Laura, elles sont devenues très difficiles. situation en quelque chose qui a aidé d’autres personnes.

« Ils ont redonné à un moment où ils traversaient une période vraiment difficile, faute d’une meilleure expression. »

Elle dit également qu’il était « honorable » pour Laura et sa famille d’être « prêts à partager autant » à ce qui peut être « un moment privé ».

L’héritage de Laura

Theo dit : « Juste en regardant ce qu’elle avait fait, quelqu’un au début de la vingtaine, pour la communauté des tumeurs cérébrales, j’ai pensé, ‘oui, si j’avais besoin d’un rappel sur pourquoi nous faisons cette vente aux enchères et pourquoi je m’exprime , j’ai juste besoin de regarder ce que des gens comme Laura ont fait.

« Ils ont tant fait pour la communauté. Ils ont récolté tellement d’argent. »

Elle a également fait l’éloge du plongeur olympique Tom Daley dont le père Rob est décédé à l’âge de 40 ans en 2011 d’une tumeur au cerveau.

En 2021, Tom a soutenu un appel de la Brain Tumor Charity pour aider à collecter 450 000 £ nécessaires pour financer un essai de trois ans pour traiter les glioblastomes récurrents.

Theo dit : « Nous n’avons pas eu de traitement amélioré depuis si longtemps, donc je pense que ces gens travaillent dur et si je suis assez bien pour le faire, je sens absolument que je dois absolument le faire. »

Symptômes étranges

La mère d’un enfant était en forme et bien avant qu’elle ne commence à ressentir des symptômes, notamment des maux de tête, des acouphènes et des troubles de la vision, en décembre 2021.

Elle dit: «Je pense que même les professionnels de la santé présument souvent qu’il est si peu probable que vous ayez un cancer que toutes les autres voies soient épuisées en premier.

« C’était vraiment assez rare que j’aie eu ça, surtout pour mon âge, donc c’était probablement le dernier scénario de cas vraiment à certains égards du point de vue des professionnels de la santé. »

Puis, en juin dernier, la douleur est devenue insupportable, alors elle s’est rendue aux urgences de l’infirmerie royale d’Édimbourg, où un scanner a montré qu’elle avait un glioblastome.

Theo dit : « C’était juste une situation extrêmement surréaliste, une sorte d’expérience hors du corps.

« Tout d’un coup, je suis passé de quelqu’un qui souffrait de migraines à quelqu’un… ils ont immédiatement su que c’était une tumeur cérébrale cancéreuse. »

Elle a été immédiatement admise et a subi une intervention chirurgicale quelques jours plus tard dans le but d’enlever la tumeur de 5 cm.

Avant l’opération, elle a reçu une « boisson rose » spéciale qui permet aux chirurgiens de cibler avec précision les tumeurs cérébrales, ce pour quoi la baronne Tessa Jowell a fait campagne avant sa mort en 2018, un an après avoir reçu un diagnostic de glioblastome de grade quatre.

Theo explique: «C’est presque comme un coup de liquide clair et vinaigré que vous avez quelques heures avant la chirurgie.

«Je pense que sous une lumière UV, ce liquide transforme les cellules cancéreuses de votre cerveau en rose vif. Donc, cela aide vraiment, vraiment les chirurgiens à pouvoir très bien opérer les tumeurs, car je crois comprendre que la tumeur est assez similaire en couleur et en texture au cerveau, donc avoir cette aide supplémentaire est génial. J’ai donc bénéficié directement du travail qu’elle a fait.

« Le plan était de se débarrasser de plus de 90% de la tumeur, il est très difficile de se débarrasser de tout sans commencer à endommager les tissus sains. »

Pas de pronostic

La commissaire-priseur a demandé à ne pas avoir de pronostic lorsqu’elle a été diagnostiquée mais admet qu’elle l’a découvert « accidentellement ».

Theo dit : « J’ai dit dès le début que je ne voulais pas de pronostic ou d’espérance de vie parce que je sentais que je me concentrerais sur le nombre qu’on me donnerait et que je pourrais adapter ma façon de vivre ma vie à ce nombre, et si Je suis mort avant ce numéro, j’allais me sentir bouleversé de ne pas être arrivé là où je devais.

« Si je mourais longtemps après ce nombre, je me serais senti frustré d’avoir vécu ma vie selon un nombre arbitraire et si je mourais exactement comme ils l’ont dit, quelle différence cela fait-il.

« Donc, je n’ai pas regardé l’espérance de vie pendant longtemps après avoir été diagnostiquée, puis je suis tombée dessus par hasard, ce qui était vraiment difficile de voir à quel point elle était courte. »

Elle a également subi une radiothérapie et une chimiothérapie pour aider à réduire ce qui restait de la tumeur, qui mesure maintenant quelques centimètres.

Theo, qui est encore trop malade pour retourner au travail, raconte : « Quand je suis sorti de l’hôpital pour la première fois, c’était dur. Je serais assis dans sa chambre à lire une histoire pour s’endormir en pensant : ‘combien d’histoires pour s’endormir me reste-t-il ?

« Cela me rend toujours très émotif et bouleversé, mais j’ai perdu l’inquiétude parce que j’ai eu beaucoup d’histoires au coucher et j’espère qu’il m’en reste encore beaucoup. »

Elle dit également qu’elle se sent chanceuse d’avoir eu Jonah, qui aura trois ans plus tard cette année, avant de tomber malade.

Theo dit : « J’ai eu Jonah avant mon diagnostic et la chimiothérapie peut affecter votre fertilité, vous pourriez être dans une situation où vous ne pouvez pas avoir d’enfants ou vous pourriez avoir l’impression qu’avec le diagnostic, vous n’êtes pas capable de le faire. Étant sous et hors chimio, vous ne seriez pas capable d’être enceinte, je ne pense pas.

« Je suis donc heureux que les garçons continuent ensemble, même si je ne suis pas là. L’idée de laisser mon partenaire seul, ou mon fils seul, ces choses seraient émouvantes pour n’importe qui, mais savoir qu’ils sont là ensemble est vraiment agréable.

« Et je suppose qu’il y a quelque chose d’assez sympa dans le fait que vous laissez quelque chose derrière vous sous la forme d’une autre personne. »

Amour et soutien

Elle félicite également son compagnon de dix ans pour son soutien indéfectible.

Theo déclare : « Cela a été une année difficile pour nous tous, surtout pour lui. Je pense que je préférerais avoir le cancer plutôt que de voir l’amour de ma vie l’avoir. »

Elle dit qu’elle n’a pas discuté de plans sur la façon dont elle aimerait qu’il élève leur fils à l’avenir.

Theo dit : « Mon partenaire et moi sommes tout à fait sur la même longueur d’onde. Je lui fais entièrement confiance en ce qui concerne ce qu’il va faire avec les soins de notre fils, donc je ne l’ai pas fait et je sens en fait qu’en faisant cela, je suggère que je perds espoir dans la situation et le pouvoir de l’espoir est vraiment important je pense dans ce domaine.

« J’ai réussi à suivre le traitement complet, j’ai réussi à avoir cette opération qui a été aussi réussie que possible, donc j’ai eu beaucoup de chance. Pendant que je vais bien, nous continuons comme d’habitude autant que nous le pouvons.

Et Theo a maintenant emménagé dans « ces 25% de personnes qui ont vécu plus d’un an avec le glioblastome ».

Elle dit : « Je n’ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Personne ne peut me le dire. Je préfère vivre au jour le jour.

Elle ajoute : « Mon anniversaire de chirurgie est la veille du lancement de la vente aux enchères. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic l’année dernière, je ne pensais pas que je serais peut-être même ici, alors être ici et diriger la vente aux enchères et faire tout cela, c’est quelque chose de très positif.

«Et il y a un très petit nombre de personnes qui réussissent à vivre très longtemps avec ce type de tumeur et il y a un gars incroyable appelé Dave Bolton dont les presque dix ans. «

Le père de deux enfants, originaire de Wirral, dans le Merseyside, défie toujours les probabilités après n’avoir eu que six mois à vivre en 2014.

Theo dit : « Il a vu sa famille grandir. J’ai lu toutes les prédictions sur sa vie et je passe du temps à me concentrer sur des gens comme Dave.

Pour faire un don à la page JustGiving de Theo, visitez https://www.justgiving.com/page/theodora-burrell-1684268829902