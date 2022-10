La star d’Antiques Road Trip snobée par un invité dans une nouvelle série de la BBC avec Will Kirk de The Repair Shop

DEUX stars de la BBC ont uni leurs forces pour une nouvelle série réconfortante.

Le maestro de la restauration et star de The Repair Shop, nominé aux BAFTA, Will Kirk, s’associe à l’experte en vente aux enchères et présentatrice, Christina Trevanion, pour The Traveling Auctioneers.

Le tout nouveau format devrait être lancé le lundi 31 octobre et sera diffusé tous les jours de la semaine pendant trois semaines.

Il verra le duo talentueux emmener sa maison de vente aux enchères mobile et son atelier sur la route à travers le Royaume-Uni.

En cours de route, ils découvrent des joyaux cachés et transforment des objets indésirables en lots gagnants – avec un couple chanceux gagnant plus de 9 000 £ dans la série.

En passant au crible une maison familiale à la fois, Will et Christina doivent d’abord identifier les articles les plus vendus.

Christina fait ensuite appel à ses contacts et à son expertise de commissaire-priseur, tandis que Will utilise ses incroyables compétences en matière d’artisanat et de restauration pour donner une nouvelle vie à des trésors négligés – prêts pour une vente aux enchères passionnante sur place à la fin de chaque épisode.

En parlant de ses moments préférés de la série, Christina a parlé d’une fois où elle a été snobée par un invité qui n’avait d’yeux que pour Will.

Elle a révélé que: “Toutes les histoires m’ont marqué d’une manière ou d’une autre, mais l’une des personnes les plus charismatiques que nous ayons rencontrées au cours de la série était Pattie dans l’épisode 6.”

Christina explique : « Pattie avait 88 ans. Elle avait vécu tellement de choses et voulait juste amasser assez d’argent pour rendre visite à ses amis en Espagne.





“Son esprit était incroyable – elle n’a pas laissé son âge avancé la dissuader de voyager, et elle était absolument hilarante.”

Hilarante, Pattie « ne savait pas vraiment » qui était Christina, mais elle a ajouté : « ça me va, je ne sais pas non plus qui je suis la moitié du temps !

«Mais elle est une grande fan de Will. Quand je suis entré dans la pièce, elle m’a salué, mais quand Will est entré, elle a sauté de sa chaise, a poussé son déambulateur sur le côté et a sauté vers lui !

“Ce fut une joie et un honneur d’être en compagnie de Pattie.”

Les commissaires-priseurs itinérants commencent sur BBC One à 16h30 le lundi 31 octobre, avec tous les épisodes disponibles en streaming sur BBC iPlayer le même jour.