La star d’Ant-Man, Paul Rudd, parle toujours à un garçon de septième année dont les camarades de classe ne signeraient pas l’annuaire: “Sweet kid”

L’acteur Paul Rudd continue d’être un vrai héros pour un garçon de 12 ans après que ses camarades de classe n’aient pas signé son annuaire.

“C’est un garçon vraiment cool. Je lui parle encore”, a déclaré Rudd, 53 ans. “En plus” dans une interview au Comic-Con 2022 après avoir discuté du film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

La star de “Ant-Man” a d’abord discuté avec l’élève de septième année Brody Ridder de Westminster, Colorado, après que sa mère, Cassandra, ait partagé la nouvelle dans un message Facebook en mai.

Cassandra a déclaré que son fils, Brody, était rentré de l’école bouleversé parce que ses camarades de classe n’avaient pas signé son annuaire.

PAUL RUDD ENVOIE UNE LETTRE À UN GARÇON DE SEPTIÈME ANNÉE DONT LES Camarades DE CLASSE N’ONT PAS SIGNÉ SON ANNUAIRE: “LES CHOSES S’AMELIORENT”

“Mon pauvre fils. On dirait que ça ne va pas mieux. 2 professeurs et 2 élèves au total ont écrit dans son annuaire alors que Brody a demandé à toutes sortes d’enfants de le signer”, a-t-elle partagé en ligne, ajoutant une photo de l’annuaire de son fils pages.

Après que Rudd ait entendu l’histoire de Brody, il a décidé de lui envoyer une lettre et un casque “Ant-Man” signé – que son mère a partagé des images de sur Facebook.

Au cours de l’interview “Extra”, Rudd a discuté de sa rencontre amicale avec Brody et l’a qualifié de “garçon adorable”.

“Ma sœur m’a raconté cette histoire et j’ai dit : ‘Y a-t-il un moyen d’entrer en contact avec la famille ?'”, a demandé Rudd.

L’acteur de Marvel a noté qu’il s’était écoulé “des mois avant que cette histoire ne soit publiée. Tout à coup, les gens ont commencé à l’appeler et à lui envoyer des e-mails”.

Rudd a déclaré au point de vente qu’il restait toujours en contact avec le garçon de septième année.

Cassandra a partagé l’échange du duo via Facebook en juin.

Dans la publication sur les réseaux sociaux, Brody a envoyé à Rudd un message disant : “Tu es mon super-héros préféré”, et l’acteur a répondu : “Tu es à moi”.

Depuis lors, l’histoire de Brody est devenue virale en ligne et a attiré l’attention des lycéens sur le casting de Broadway de “Dear Evan Hansen”.

Des étudiants plus âgés de Westminster, au Colorado, se sont engagés à remplir les pages d’autographes de son annuaire avec des signatures et ont invité Brody à New York pour voir un spectacle.