La star d’Ant-Man de Marvel, Evangeline Lilly, proteste contre les mandats de vaccin Covid

La star de la franchise « Ant-Man » de Marvel, Evangeline Lilly, s’est rendue sur Instagram, révélant qu’elle était à un rassemblement à Washington DC pour « soutenir la souveraineté corporelle » et protester contre les mandats du vaccin Covid.

« Je crois que personne ne devrait jamais être forcé d’injecter quoi que ce soit dans son corps, contre sa volonté, sous la menace de : attaque violente, arrestation ou détention sans procès, perte d’emploi, sans-abrisme, famine, perte d’éducation, aliénation de ses proches, excommunication de la société sous quelque menace que ce soit », a écrit l’actrice.

« Ce n’est pas la voie. Ce n’est pas sûr. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. Je comprends que le monde a peur, mais je ne crois pas que répondre à la peur par la force résoudra nos problèmes », a-t-elle ajouté.

En fait, presque tous les corps médicaux de quelque mérite disent qu’il n’y a rien à craindre des vaccins Covid. La plupart les encouragent fortement, notamment l’American Medical Association, l’American Academy of Pediatrics et le Center for Disease Contol, rapporte deadline.com.

Lilly a ajouté: « J’étais un choix professionnel avant Covid et je suis toujours un choix professionnel aujourd’hui. »

Lilly est la deuxième actrice de Marvel à avoir émis des réserves contre les vaccins.

En 2020, la star de Black Panther, Letitia Wright, a partagé une vidéo anti-vax sur les réseaux sociaux, puis a temporairement désactivé ses comptes Twitter et Instagram avant de s’excuser et de dire qu’elle ne voulait blesser personne.

Toujours en 2020, Lilly a écrit sur Instagram qu’elle ne prendrait pas de distance sociale.

Plus tard, elle est revenue sur ces commentaires en disant: « Je veux présenter mes excuses sincères et sincères pour l’insensibilité que j’ai montrée dans mon précédent message à la souffrance et à la peur très réelles qui ont saisi le monde à travers Covid-19. »

« Des grands-parents, des parents, des enfants, des sœurs et des frères meurent, le monde se mobilise pour trouver un moyen d’arrêter cette menace très réelle, et mon silence qui a suivi a envoyé un message dédaigneux, arrogant et cryptique. »

Lilly joue Hope van Dyne dans la franchise « Ant-Man ». `Ant-Man and the Wasp: Quantumania` est terminé et sera vu dans les salles le 28 juillet 2023.