La star dansante du « Pacifique Sud » avait 93 ans

Mitzi Gaynor, l’acteur, chanteur et danseur qui a joué dans des comédies musicales hollywoodiennes des années 1950 comme Pacifique Sud et Il n’y a pas de business comme le show business avant de conquérir la scène de Las Vegas et les émissions spéciales de variétés télévisées, est décédée, a annoncé aujourd’hui son équipe de direction. Elle avait 93 ans.

« Alors que nous célébrons son héritage, nous offrons nos remerciements à ses amis et à ses fans ainsi qu’aux innombrables publics qu’elle a divertis tout au long de sa longue vie », ont déclaré aujourd’hui René Reyes et Shane Rosamonda de l’équipe MGMT de Gaynor dans le communiqué annonçant son décès.

Voir l’intégralité de la déclaration ci-dessous.

Le communiqué ajoute : « Nous sommes très réconfortés par le fait que son héritage créatif perdurera grâce à ses nombreuses performances magiques capturées sur film et vidéo, à travers ses enregistrements et surtout grâce à l’amour et au soutien que le public du monde entier a partagé si généreusement avec elle tout au long de sa carrière. sa vie et sa carrière. S’il vous plaît, gardez Mitzi dans vos pensées et vos prières.

Née Francesca Marlene de Czanyi von Gerber à Chicago le 4 septembre 1931, Gaynor a acquis une renommée nationale au début des années 1950 en tant que star de la nouvelle vague hollywoodienne de comédies musicales telles que Il n’y a pas de business comme le show business (1954), Tout est permis (1956) avec Bing Crosby et Donald O’Connor ; et Les Filles (1957) avec Gène Kelly.

Mitzi Gaynor, « Pacifique Sud » (1958) 20th Century Fox Film Corp./avec la permission d’Everett Collection

La même année que Les FillesGaynor a joué l’un de ses rôles les plus mémorables en tant que petite amie du comédien de boîte de nuit Joe E Lewis (joué par Frank Sinatra) dans Le Joker est sauvage.

Mais son rôle phare est apparu en 1958, lorsqu’elle a été choisie pour incarner Nellie Forbush dans la version cinématographique du film de Rodgers et Hammerstein. Pacifique Sud. Dans sa performance nominée aux Golden Globes, Gaynor a eu droit à l’un des numéros musicaux les plus populaires de la comédie musicale : « Je vais laver cet homme directement de mes cheveux ».

À la fin de la décennie, Gaynor avait également fait une percée dans les émissions de variétés télévisées et, en 1968, elle jouait dans sa première émission spéciale sur NBC intitulée, simplement, Mitzi. Gaynor et son émission étaient si populaires qu’elle est devenue une vedette de la télévision dans les années 1970, en tête des émissions spéciales annuelles de variétés sur CBS de 1973 à 1978.

Gaynor a fait de nombreuses apparitions dans d’autres émissions de variétés, peut-être la plus notable lors de l’épisode du 16 février 1964. Le spectacle Ed Sullivanqui présentait également la deuxième apparition des Beatles. Au cours de l’épisode, Gaynor, comme les Beatles, s’est produit depuis la scène de l’hôtel Deauville à Miami Beach. Son segment de neuf minutes comprenant sa performance mémorable de Cole Porter Trop chaud.

En plus de sa carrière à la télévision, Gaynor était une artiste extrêmement populaire dans les boîtes de nuit et à Las Vegas. Sa percée à Vegas a eu lieu en 1961 avec son spectacle au Flamingo Hotel, qui aurait battu des records au box-office et aurait fait de Gaynor l’artiste féminine la mieux payée de la ville. Elle restera une artiste de Vegas, de discothèque et de tournée pendant la majeure partie du reste de sa vie, sa carrière ultérieure comprenant une tournée de 2008 à 2011 intitulée Mitzi… Razzle Dazzle! Ma vie derrière les paillettes.

En 2008, le documentaire PBS Mitzi Gaynor Razzle Dazzle : Les années spéciales a souligné ses émissions spéciales de variétés télévisées.

Gaynor a épousé Jack Bean, l’homme qui sera son mari et manager jusqu’à sa mort en 2006. Le couple n’a pas eu d’enfants. Les informations sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

