La star danoise Eriksen est sortie de l’hôpital après un arrêt cardiaque – et a déjà vu ses coéquipiers au camp Euro 2020

L’Union danoise de football (DBU) a mis en ligne sa propre déclaration et celle d’Eriksen vendredi après-midi, qui indique que la star de l’Inter Milan a même été voir ses coéquipiers à leur base d’entraînement après leur défaite 2-1 contre la Belgique hier où un hommage lui a été rendu avant le coup d’envoi et à la 10e minute.

« Christian Eriksen a connu une opération réussie et a aujourd’hui été libéré du Rigshospitalet. Aujourd’hui, il a également rendu visite à l’équipe nationale à Helsingor – et de là, il rentrera chez lui et passera du temps avec sa famille », lire leur partie de la déclaration.

« Christian envoie une salutation, » cela a continué, avant que quelques mots du joueur de 29 ans ne soient partagés.

RUPTURE : Christian Eriksen est sorti de l’hôpital après une opération réussie et il a pu rendre visite à ses coéquipiers sur leur terrain d’entraînement 🙏 pic.twitter.com/E7txJi3LgI – Football B/R (@brfootball) 18 juin 2021

« Merci pour le nombre massif de salutations – cela a été incroyable à voir et à ressentir », Eriksen commença.

« L’opération s’est bien passée et je vais bien dans les circonstances. »

« C’était vraiment génial de revoir les gars après le match fantastique qu’ils ont joué hier soir. Inutile de dire que je les encouragerai lundi contre la Russie », il a juré.

Christian Eriksen est sorti de l’hôpital. Plus ici ⬇️#PourDanmarkpic.twitter.com/jzF338XiC1 – DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) 18 juin 2021

Après avoir nécessité 13 minutes de RCR avec l’aide de son capitaine Simon Kjaer, Eriksen a repris conscience après avoir utilisé un défibrillateur et le moment a été décrit par l’un des premiers médecins à le soigner, Jens Kleinefeld.

« Environ 30 secondes plus tard, il a ouvert les yeux et j’ai pu lui parler directement », a expliqué Kleinefeld à Fox Sports.

« Ce fut un moment très émouvant, car dans de telles urgences médicales de la vie quotidienne, les chances de succès sont beaucoup plus faibles. »

L’Allemand demanda alors au Danois : « Eh bien, tu es de retour avec nous ? », auquel Eriksen a répondu : « Oui, je suis de retour avec toi. Bordel, je n’ai que 29 ans. »

« C’est à ce moment-là que j’ai su que le cerveau n’était pas endommagé et qu’il était complètement revenu », Kleinefeld a terminé.

Les experts de la santé et les experts ont annulé les chances d’Eriksen de pouvoir à nouveau jouer.

Maintenant équipé d’un démarreur cardiaque, cependant, il a été stimulé par les histoires d’autres joueurs avec des appareils similaires tels que l’actuel Ajax et l’ancien Manchester United Daley Blind en train de continuer.