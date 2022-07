La star d’American Pickers, Frank Fritz, a besoin de “temps pour guérir”, déclare le représentant de Mike Wolfe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancienne star des “American Pickers” Frank Fritz a besoin de “temps pour guérir” après son AVC, selon un représentant de sa co-star Mike Wolfe.

Le représentant de Wolfe n’a eu aucune mise à jour spécifique sur la santé de Fritz lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital.

“Nous [ask] que tout le monde garde Frank dans ses pensées et ses prières”, a déclaré le représentant à Fox News Digital. “Le plus important est que nous lui laissions le temps de guérir et [give] lui l’espace pour le faire.”

‘AMERICAN PICKERS’ STAR FRANK FRITZ HOSPITALISÉ APRÈS UN AVC, MIKE WOLFE ANNONCE: ‘TIME TO PRAY’

Wolfe a d’abord annoncé la nouvelle concernant l’AVC de Fritz sur Instagram.

“J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne Franks [sic] sa vie et le voyage qu’il a fait”, a écrit Wolfe jeudi en partageant une photo de Fritz. “Il y a eu beaucoup d’opinions concernant la mienne et l’amitié de Frank et la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.”

“Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital”, a-t-il ajouté. “S’il vous plaît, gardez-le dans vos cœurs et vos pensées. Frank, je prie plus que tout pour que vous vous en sortiez. Je t’aime mon pote.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le manager de la co-star Danielle Colby a déclaré à Fox News Digital : “Pour le moment, Danielle ne commentera pas le respect de la vie privée de Frank et de ses proches pendant sa convalescence.”

Fritz n’a pas fait partie des “American Pickers” depuis un certain temps après avoir été licencié après une interruption de près de deux ans. La star de télé-réalité avait mis du temps à se remettre d’une opération au dos.

Cependant, Wolfe avait précédemment déclaré au Sun que Fritz était le bienvenu pour revenir dans la série.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous nous soucions tous de Frank et nous voulons qu’il revienne dans la série”, a-t-il déclaré au point de vente. “J’adorerais lui reparler, nous serions ravis de le faire, mais il n’arrive tout simplement pas à faire les choses correctement.”