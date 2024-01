La star d'”Ahsoka”, Natasha Liu Bordizzo, décrit le voyage désordonné de Sabine en Jedi

Il y a un nouveau héros Jedi dans une galaxie très lointaine.





Ahsoka la saison 1 s’est principalement concentrée sur le guerrier brandissant le sabre laser de Rosario Dawson, suivant Ahsoka Tano alors qu’elle recherchait son ami disparu Ezra Bridger (Eman Esfandi). Mais le Disney+ Guerres des étoiles L’émission a également mis en lumière la relation compliquée entre Ahsoka et son apprentie têtue Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), racontant le parcours de Sabine de guerrière mandalorienne impétueuse à Padawan Jedi expérimenté.





Dans une récente interview pour EW’s Expédition Dagobah podcast, Bordizzo a parlé du voyage « polarisant » de Sabine et de sa connexion avec Ahsoka. L’actrice australienne de 29 ans a déclaré qu’elle était fascinée par la dynamique complexe du couple, comparant leur relation à celle d’Ahsoka avec son ancien maître Anakin Skywalker (Hayden Christensen).





“Il y a eu beaucoup de retours sur la façon dont Sabine a fait de mauvais choix, et elle est définitivement un personnage très polarisant pour certains”, a déclaré Bordizzo. «Mais c’était vraiment amusant de pouvoir venir d’un endroit aussi sombre et de montrer où cela nous mène. Je pense que la série n’aurait pas eu autant de parcours sans avoir commencé avec une dynamique si tendue et ayant besoin les uns des autres, mais ne voulant pas vraiment avoir besoin les uns des autres.





Bordizzo a ajouté qu’elle était particulièrement intriguée par le voyage de Sabine avec la Force : Historiquement, la Guerres des étoiles La saga s’est concentrée sur des Jedi talentueux comme Luke Skywalker ou Rey, des héros qui puisent facilement dans la Force. Sabine, en revanche, a beaucoup plus de mal à se connecter – du moins au début.





« Il y a eu des retours [online] que la Force était trop facile pour Sabine, et je me disais : « Que veux-tu dire ? » », a expliqué Bordizzo. “Le concept de la Force étant cet état d’être difficile à atteindre mais réalisable auquel les gens pourraient accéder avec un travail acharné et un dévouement, je pense, est un concept vraiment honorable qui semble très Dave. Et George Lucas l’avait également dit à l’origine.





“Je pense que c’est génial que ce soit un voyage”, a poursuivi Bordizzo. « Vous la voyez échouer, et vous la voyez essayer encore et encore. Attention, elle n’est pas toujours cool et ne termine pas le combat de manière cool et n’a pas le dernier mot. C’est désordonné. Et puis finalement, lorsque les enjeux sont si élevés, elle est capable de les exploiter au moment où elle en avait le plus besoin.





Ahsoka Le créateur Dave Filoni a précédemment déclaré qu’il était intrigué par l’idée d’un Jedi Padawan qui ne se connectait pas immédiatement à la Force, quelque chose qu’il voulait explorer à travers l’arc de Sabine.





“C’est une guerrière très talentueuse, mais ce n’est pas quelque chose de facile pour elle, et je pense que cela rend cela accessible aux gens”, avait précédemment déclaré Filoni à EW. « Généralement dans Guerres des étoiles, nous avons toujours vu des gens très doués se former, et je voulais montrer un peu le contraire. Si elle réalise son potentiel, il y a aussi un danger à cause de sa façon d’être une guerrière. Elle est sujette à la colère, et toutes les choses qui inquiètent Ahsoka pourraient éclater.





Bordizzo a ajouté qu’elle avait passé des mois à s’entraîner pour apprendre à manier un sabre laser, notamment pour ses combats brutaux avec Shin Hati (Ivanna Sakhno). Mais peut-être que ses jours préférés sur le plateau étaient lorsqu’elle passait du temps avec l’un de ses collègues préférés : la marionnette pelucheuse à quatre pattes qui jouait Murley, le chat Loth de Sabine.





“Il y a eu beaucoup, beaucoup de soupirs sur le plateau, du genre : ‘Ugh, c’est trop mignon !'”, a ajouté Bordizzo en riant. “Je me souviens avoir tellement ri des pattes du chat Loth, juste de ces petites cuisses de dinde au bout de ce chat.”





Écoutez la conversation complète avec Natasha Liu Bordizzo sur EW’s Expédition Dagobah podcast.









