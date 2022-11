La star d’Aghori Ibrar Yakub rejoint l’émission principale de Rupali Ganguly

Rupali Ganguly, Sudhanshu Pandey, le drame familial vedette de Gaurav Khanna Anupamaa continue aux TRP, et bientôt le spectacle deviendra plus charnu avec l’entrée d’un nouveau chaface. Oui, si l’on en croit les rapports, Ibrar Yakub a été encordé pour le spectacle.

Selon le rapport de Tellychakkar, Ibrar rejoindra bientôt le casting, et son ajout ajoutera sûrement plus de substance au drame. Bien que son rôle n’ait pas été divulgué. Mais son arrivée est très attendue par ses fans et admirateurs d’Anupamaa. Pour les non-initiés, Ibrar est connu pour gagner le public dans des émissions comme Devon Ke Dev Mahadev, Agneephera, Kya Hua Tera Vaadaa.

Regardez la dernière promo d'Anupamaa







Avec Rupali Ganguly dans le personnage principal, Anupamaa est l’une des émissions de télévision les plus réussies car elle prend d’assaut les charts TRP chaque semaine. Sudhanshu joue Vanraj Shah, qui a épousé Kavya Shah, interprété par la belle-fille de Mithun Chakraborty, Madalsa Sharma Chakraborty, après son premier mariage avec Anupamaa.

Il y a eu des rapports de conflit entre Sudhanshu et Rupali dans un passé récent. L’acteur de Murder 2 a désormais rompu son silence sur ces rumeurs et a invité ceux qui croient à ces rumeurs à venir visiter les plateaux de tournage de l’émission produite par Rajan Shahi et Deepa Shahi.

S’adressant à News18, Pandey a déclaré: “Ma réaction est:” Pourquoi ne venez-vous pas sur les plateaux et regardez-vous? C’est aussi simple que ça. Vous saurez ce qui se passe sur les plateaux. C’est tout le temps un plaisir absolu. Nous courons toujours, nous moquons les uns des autres, faisons des blagues. C’est une atmosphère très enfantine sur les plateaux. Nous nous amusons toujours sans arrêt.”

L’acteur a également réagi au trolling des réseaux sociaux auquel il doit faire face alors que son personnage crée des perturbations dans la vie de son ex-femme. Parlant de la même chose, il a déclaré au portail que la négativité ne se limitait qu’aux médias sociaux comme Twitter et Instagram. Il a déclaré qu’il n’était pas affecté par la même chose et qu’il s’en chargeait personnellement.