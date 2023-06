La star d’Adipurush, Saif Ali Khan, a appris ces principales leçons de ses enfants

Arshad Warsi se prélasse du succès de sa très attendue websérie Asur 2. Lors des interviews de la suite de sa websérie policière, l’acteur a laissé tomber une mise à jour majeure de ses prochains films. Il a un tas de projets à venir, dont Jolly LLB 3. La nouvelle du troisième volet du drame de la salle d’audience a excité tout le monde. Les rapports indiquent que Jolly LLB mettra également en vedette Akshay Kumar aux côtés de Warsi qui a lancé la franchise.

Jolly LLB sorti en 2013 a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part du public et des critiques. La première partie était titrée par Arshad Warsi en tant qu’avocat Jagdish Tyagi, cependant, il a été remplacé par Akshay Kumar dans Jolly LLB 2. La première partie de la franchise était un succès dormant et quatre ans plus tard, le deuxième épisode est sorti en 2017. Maintenant dans une interview avec Telly Chakkar, l’acteur a révélé que la série de films revient avec sa troisième suite et mettra également en vedette Akshay Kumar en tête. Le film devrait sortir sur les parquets l’année prochaine.

Arshad Warsi et Akshay Kumar ont joué les avocats dans leurs chapitres respectifs. Maintenant, on prétend que les avocats de Jolly LLB 1 et 2 feront équipe pour une nouvelle affaire à résoudre dans Jolly LLB 3. Apparemment, l’histoire verra un face-à-face entre les deux Jollys. Dans l’interview, Arshad Warsi a confirmé le troisième épisode et a révélé que Munna Bhai 3 ne se produisait pas. Populairement connu pour le rôle de Circuit, l’acteur a déclaré que lui, Sanjay Sutt, le réalisateur Raju Hirani et le producteur Vidhu Vinod Chopra voulaient faire Munna Bhai 3. Mais cela ne se produit pas et pour l’instant, Jolly LLB est sur la lancée avec Akshay Kumar.

Parlant de sa programmation passionnante, Arshad Warsi a révélé que l’auteur de Dhamaal l’avait appelé et l’avait informé qu’il y travaillait. Ainsi, après que l’acteur étendra la franchise de comédie avec Dhamaal 4 après son troisième chapitre Total Dhamaal sorti en 2019. À propos de Golmaal 5, il espère que le réalisateur Rohit Shetty l’appellera un jour pour lui dire qu’ils tournent à Goa.

En ce qui concerne Jolly LLB 3, les détails de l’intrigue sont secrets, mais on prétend que l’avocat de Jolly LLB 1 Arshad Warsi et l’avocat de Jolly LLB 2 s’affronteront dans le troisième volet. Saurabh Shukla reviendra en tant que juge. Ce sera la deuxième collaboration des deux acteurs qui ont déjà travaillé ensemble dans Bachchan Paandey qui n’a pas bien performé au box-office.