La star d’Adipurush Prabhas s’est mise à genoux pour proposer Kriti Sanon ? Le couple rumeur pourrait bientôt se fiancer [Report]

L’amour est clairement dans l’air pour les co-stars d’Adipurush Prabhas et Kriti Sanon. C’est BollywoodLife qui vous a dit en exclusivité que les deux acteurs s’aiment beaucoup et ralentissent les choses. Et tout récemment, Varun Dhawan a laissé un énorme indice sur leur relation à la télévision nationale lorsqu’il a déclaré que le nom de Kriti était écrit sur le cœur d’un acteur qui n’est pas à Mumbai et qui tourne actuellement avec Deepika Padukone, assez intelligent pour deviner qui est l’homme. est? Maintenant, l’un des initiés de l’industrie a affirmé qu’il était confirmé que Prabhas et Kriti étaient en couple et que les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux pourraient bientôt se fiancer.

Il est rapporté que Prabhas s’est apparemment mis à genoux pour proposer à Kriti Sanon sur les plateaux d’Adipurush et elle a dit oui. La famille de Prabhas et Kriti est également très satisfaite de cette relation et a donné le signal vert pour la même chose. Et maintenant, peu de temps après la sortie de leur premier film ensemble, Kriti et Prabhas vont se fiancer.

Officiellement confirmé ! #Prabhas proposé #KritiSanon pendant le tournage de #Adipursh ! Ils sont en couple maintenant !!! Les fiançailles sont en route très bientôt ????? Umair Sandhu (@UmairSandu) 28 novembre 2022

Eh bien, les fans des co-stars d’Adipurush rayonnent de joie avec cette nouvelle. Des rumeurs de rencontres avec Kriti Sanon se sont garées après son apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar où elle a immédiatement appelé Prabhas sur elle; “Hey Karan, c’est moi” et les fans ne pouvaient contenir leur excitation de voir ce nouveau lien se créer entre eux et depuis lors, les spéculations selon lesquelles ils seraient ensemble ne font que devenir de plus en plus fortes. Et maintenant, après la star de Bhediya, Varun a donné ce gros indice, nous nous demandons si Prabhas et Kriti le rendront officiel ?