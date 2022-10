La star d’Adipurush, Prabhas, regarde deux fois le film de Rishab Shetty, le qualifiant d'”expérience extraordinaire”

Réalisé par et interprété par Rishab Shetty, Kantara s’est avéré être un énorme blockbuster critique et commercial alors que le film est loué pour ses visuels à couper le souffle, ses décors d’action, sa musique et ses performances. Le film se rapproche également de la marque convoitée de Rs 100 crore brut au box-office mondial.

Le film est sorti à Kannada le 30 septembre et voyant sa réponse tonitruante, la maison de production Hombale Films porte maintenant le film à un niveau pan-indien. La version doublée en hindi de Kantara est sortie en salles le 14 octobre, tandis que ses versions doublées en langues tamoule et télougou sont sorties aujourd’hui le 15 octobre, et la version doublée en malayalam sortira en salles le 20 octobre.

Juste avant le jour de sa sortie en télougou, Prabhas s’est adressé à son pseudo Instagram le vendredi 14 octobre et a écrit : “J’ai regardé #Kantara pour la deuxième fois et quelle expérience extraordinaire ça a été ! Super concept et un point culminant passionnant. Un must regarder un film au cinéma !!!”. Hombale Films a partagé son message et a écrit : “Nous sommes épris et touchés par votre réponse, cher @actorprabhas. Avec impatience, nous attendons l’homme le plus violent #Salaar.”

Plus tôt, lorsque la star d’Adipurush avait vu le film pour la première fois, il avait consulté ses histoires Instagram et écrit : “J’ai beaucoup aimé regarder #Kantara, en particulier le point culminant. Félicitations à toute l’équipe et je vous souhaite tout le succès !”. La société de production avait alors tweeté depuis son compte Twitter : “Appréciez vraiment le geste, #Prabhas monsieur. Vraiment honoré que vous ayez aimé le film. Nous ne pouvons vraiment pas rester calmes pour #Salaar maintenant.”

Après le drame mythologique d’Om Raut, Prabhas sera vu ensuite dans la sortie pan-indienne à gros budget de Hombale Films, Salaar, dont la sortie en salles est prévue le 28 septembre 2023. L’acteur, qui met en vedette Shruti Haasan dans le rôle principal, est dirigé par Prashanth Neel, qui a dirigé les films à succès KGF de Yash pour la bannière.