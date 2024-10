La star d’action Jackie Chan s’évanouit après avoir été étranglée pendant le tournage d’une scène de film

La légende des arts martiaux Jackie Chan a 70 ans et réalise toujours ses propres cascades. Dans une récente vidéo des coulisses de son nouveau film Panda Plan, Chan a été vu se faire prendre la tête par un homme avant de perdre soudainement connaissance et de tomber au sol. Son partenaire de scène a rapidement relâché son emprise et a aidé Chan à s’asseoir tandis qu’un membre de l’équipe courait pour l’aider.

À ce moment-là, le visage de Chan était effacé de toute expression et il ne semblait pas conscient de ce qui se passait.

Après une légère pause, il demanda : « Qu’est-ce qu’on fait ?

Lorsqu’il a découvert qu’il s’était évanoui, Chan, totalement incrédule, a déclaré que cela était probablement dû au fait qu’il retenait son souffle pendant qu’ils faisaient la cascade.

Comme prévu, Jackie Chan a insisté sur le fait qu’il allait bien mais qu’il avait besoin d’aide pour se relever. Une petite pause plus tard et les deux tournaient à nouveau la même scène.