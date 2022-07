La star d’Aashram 3, Esha Gupta, parle de népotisme, dit que les enfants des stars peuvent être “méchants”, obtenir un autre film après un “flop”

Esha Gupta profite actuellement du succès de sa websérie Aashram 3 dans laquelle elle incarne Sonia, engagée pour peaufiner l’image du personnage de Baba Nirala de Bobby Deol. L’actrice, connue pour partager ses photos sexy et sensuelles sur les réseaux sociaux, a parlé de népotisme à Bollywood dans une récente interview en train de fouiller les stars.

S’adressant à ETimes, l’actrice, qui a fait ses débuts dans Jannat 2 face à Emraan Hashmi, a déclaré: “Parfois, j’aurais vraiment aimé être de l’industrie, je sais que je n’aurais pas été confronté à cela. Quand vous êtes de l’industrie , tu aurais pu être méchant, tu aurais pu donner un flop mais ce ne serait pas grave car tu aurais encore un autre film.”

Esha a même ajouté qu’elle avait rencontré très peu de personnes authentiques dans l’industrie cinématographique hindi, comme elle l’a dit sur le même portail : “En tant que personne qui ne fait pas partie de l’industrie, ce que je peux dire pour les étrangers, c’est que vous n’obtenez pas une épaule pour pleurer. Et vous n’avez personne pour vous guider dans la bonne direction. Parce que de la plupart des gens que j’ai rencontrés, très peu étaient réels et authentiques.





L’actrice a en outre expliqué comment sa perception du népotisme avait changé au fil des ans en déclarant qu’elle ne pensait pas que l’industrie cinématographique ne l’avait pas acceptée parce qu’elle obtenait des films dos à dos, et a reconnu que son premier film Jannat 2 et Rustom co -avec Akshay Kumar et Ileana D’Cruz ont été de grands succès.

LIRE | Aashram 3 : Bobby Deol révèle qu’il était “nerveux” lors du tournage d’une scène intime avec Esha Gupta, dit “qu’elle était tellement…”

Outre Bobby et Esha, Aashram 3 met également en vedette Chandan Roy Sanyal, Aaditi Pohankar, Tushar Pandey, Darshan Kumar, Anupriya Goenka, Tridha Choudhury, Anil Rastogi et Sachin Shroff. Le 3 juin, lorsque la troisième saison est sortie sur MX Player, la série s’est rebaptisée Ek Badnaam Aashram et a même publié le teaser de sa quatrième saison.