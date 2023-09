La star country Lee Greenwood doute que l’IA « prenne le relais de l’apport humain »

La légende de la musique country Lee Greenwood connaît l’importance de créer avec le cœur.

Le « Que Dieu bénisse les USA » Le chanteur a plus d’un demi-siècle d’expérience dans le monde du divertissement, avec des dizaines de chansons et d’albums à succès à son actif.

Lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle et de déterminer si l’IA a sa place dans le paysage en constante évolution de l’industrie musicale, Greenwood s’est inspiré du passé.

« J’aborde cela comme lorsque les guitaristes ont eu pour la première fois une pédale wah-wah et le refrain sur un orgue – c’est comme si c’était une chose nouvelle », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Si ça peut être utile, ce n’est pas grave. »

LE CHANTEUR LEE GREENWOOD CRÉDITS ÉLEVANT DES ENFANTS À L’EXTÉRIEUR D’HOLLYWOOD, DE « VRAIES VALEURS » POUR UNE FAMILLE SOLIDÉE

L’interprète de « Quelqu’un va t’aimer » est un pilier des charts de musique country depuis qu’il a été découvert dans le Nevada il y a des années.

« Cela ne remplacera pas la capacité humaine à être créatif », a-t-il déclaré.

« Je n’encouragerais jamais les artistes à faire cela, à s’appuyer sur quelque chose qui dépend de leur propre capacité créative. Donc, je ne sais pas. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Il a eu quelques discussions avec sa famille sur la présence de l’IA dans l’industrie du disque.

« Mes deux fils ont dit que l’IA avait sa place et qu’elle prendrait le pas sur l’apport humain dans les années à venir », a déclaré Greenwood. « Je ne suis pas d’accord avec ça. »

Greenwood a deux fils, Dalton et Parker, avec son épouse depuis plus de 30 ans, Kimberly Payne, ancienne Miss Tennessee USA.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Comme pour tout instrument, Greenwood pense que l’IA peut être un outil utile pour faire progresser la technologie.

« Je crois qu’en fin de compte, ce sera juste un outil à utiliser dans tous les domaines. [industries]et j’espère que cela fera progresser la race humaine », a-t-il déclaré.

« Cela nous permettra de résoudre de plus en plus rapidement des problèmes tels que la maladie, la surpopulation et l’écologie. »