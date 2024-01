La star country Lainey Wilson témoignera devant un panel de la Chambre sur l’utilisation abusive de l’IA dans le divertissement

Artiste de l’année CMA 2023 Lainey Wilson témoignera devant une audience du sous-comité de la Chambre à Los Angeles la semaine prochaine pour aborder l’utilisation abusive de la technologie de l’intelligence artificielle dans le divertissement.

Wilson, qui a également remporté le titre de “Chanteuse de l’année” et quatre autres CMA et a été nominée pour deux Grammys, témoignera devant le sous-comité judiciaire de la Chambre sur les tribunaux, la propriété intellectuelle et Internet lors d’une audience sur le terrain le 2 février à 9 heures. au Palais des Congrès de Los Angeles.

Wilson est devenu le centre d’une légère controverse sur l’IA générative l’été dernier, lorsque des publicités de perte de poids utilisant l’image de la star country ont commencé à circuler en ligne, provoquant une réponse avertissant ses fans de ne pas se laisser prendre à l’arnaque.

L’IA a été un sujet majeur lors des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA l’été dernier, et son utilisation douteuse continue de faire la une des journaux, y compris jeudi, lorsque La succession de George Carlin poursuivie les créateurs d’une comédie spéciale deepfake qui utilisait son matériel et son image.

Comédien Sarah Silvermancauseur politique Mike Huckabeeactrice Scarlett Johansson et d’autres se sont également tournés vers les tribunaux pour des questions liées à l’IA, avec des résultats mitigés.

Le panel examinera « comment le Congrès peut soutenir l’innovation responsable dans les applications de la technologie de l’intelligence artificielle et répondre aux préoccupations croissantes concernant l’utilisation abusive de la technologie de l’IA, notamment en ce qui concerne la ressemblance, la voix et d’autres caractéristiques d’identification des individus ».

Le sous-comité, présidé par le républicain californien Darryl Issa, entendra également le président-directeur général de la Recording Academy, Harvey Mason Jr. ; Christopher Mohr, président de la Software and Information Industry Association ; et Jennifer Rothman, professeur à la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie.

L’audience fait partie d’une série d’audiences organisées par les commissions du Congrès pour aider les législateurs à comprendre la portée et l’impact potentiel de l’IA afin d’explorer les lois potentielles qui pourraient réglementer cette technologie. Chef de la majorité Le sénateur Chuck Schumer a rencontré le propriétaire de X, Elon Musk, le PDG de Meta Mark Zuckerberg, Sundar Pichai de Google, Sam Altman d’OpenAI, Jensen Huang de Nvidia et le cofondateur de Microsoft Bill Gates l’année dernière dans le cadre de ses efforts pour mieux comprendre cette technologie à croissance rapide.

L’audience de Los Angeles sera ouverte au public et diffusé en direct.

