Le musicien country John Michael Montgomery est sur le point de se rétablir après que son bus de tournée a quitté la route, ce qui a grièvement blessé la star et deux autres personnes.

Montgomery, originaire du Kentucky, approchait de son état d’origine lorsque son bus de tournée “a dévié de l’autoroute, a heurté un talus et s’est renversé”, selon un rapport de la Tennessee Highway Patrol, par WATE.

Le rapport indique que Montgomery voyageait dans un bus Prevost Featherlite 2001.

L’interprète de “I Love The Way You Love Me” a partagé sur son Facebook qu’il avait subi “des coupures et des côtes cassées” mais qu’il “allait bien”.

Montgomery, dont le frère est Eddie Montgomery de Montgomery Gentry, dit qu’il fera une pause pendant qu’il guérit de ses blessures.

Il a écrit: “Je suis reconnaissant aux médecins et à la patrouille routière pour leur réponse rapide à cette situation difficile.”

Selon le rapport de l’autoroute, deux hommes supplémentaires ont été blessés à la suite de l’accident.

Montgomery et un autre homme portaient leur ceinture de sécurité, mais un troisième ne l’était pas.

Le musicien a conclu son message en remerciant les fans “pour leurs inquiétudes”.

La prochaine étape de sa tournée est prévue le 24 septembre dans l’Indiana. Le chanteur n’a pas précisé s’il se produira ou non.