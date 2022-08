La star country Joe Nichols parle de positivité sur le dernier album et ses débuts d’acteur: “La gratitude change tout”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de la musique country Joe Nichols se concentre sur le positif.

Le musicien, 45 ans, a parlé à Fox News Digital de son dernier album, “Good Day For Living”, et de la façon dont il s’agit d’un “message positif dans un monde négatif”.

“Je pense qu’aujourd’hui, nous avons un monde vraiment négatif, et je vis de gratitude”, a-t-il déclaré à propos de sa dernière sortie.

“Vous savez, la gratitude change tout, [your] perspective sur tout. Donc, cette chanson parle d’une façon amusante et simple d’avoir un peu de gratitude pour la journée. Comme je l’ai dit, c’est un message positif dans un monde négatif.”

JOE NICHOLS SLAMMÉ SUR TWITTER POUR LA PERFORMANCE DE “GOD BLESS AMERICA”

“Good Day For Living” est sorti en février et était son premier album en cinq ans.

L’artiste a partagé que des légendes de la musique comme George Strait et Merle Haggard étaient toujours des stars qu’il voulait imiter.

“Une grande partie de la musique qui sort, même les trucs amusants, a un ton un peu en colère”, a déclaré Nichols à propos de la musique actuelle. “Vous savez, il y a beaucoup de colère qui vient vers vous dans beaucoup de directions différentes.”

JASON SUDEIKIS : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA STAR DE “TED LASSO”

Nichols a déclaré à Fox News Digital que son émission préférée au cours de l’année écoulée était “Ted Lasso” d’Apple TV en raison de son message positif.

“Je pense que c’est la raison pour laquelle des émissions de télévision comme” Ted Lasso “percèdent et deviennent énormes”, a-t-il déclaré. “Les gens voient la gentillesse et la positivité de ce personnage.”

La star de la musique country s’est récemment essayée à jouer son propre rôle. Nichols joue un rôle dans le film “Murder at Yellowstone City”, qui est sorti fin juin. Le film mettait en vedette Anna Camp, Aimee Garcia, Scottie Thompson, Zach McGowan et Thomas Jane.

KENNY CHESNEY ” DÉVASTÉ ” APRÈS LA MORT D’UN FAN AU CONCERT : ” LA VIE EST PRÉCIEUSE “

Nichols a dépeint «l’ivrogne de la ville», Colin Hodges, un migrant texan se rendant à Yellowstone pour chercher de l’or. Il a également écrit une chanson pour le film, “Alamo Blood”.

“Cela m’a donné une petite chance d’être à l’écran et de faire des choses qui ressemblent à la comédie”, a-t-il déclaré à propos de son petit rôle dans le film. Nichols a déclaré qu’il voulait faire des “petits pas” dans l’industrie cinématographique, ajoutant que jouer n’était pas hors de propos pour son avenir.

Nichols a sorti son premier disque en mars 2002 et a récolté plus de 500 millions de streams.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis reconnaissant pour chaque instant”, a déclaré Nichols à propos de sa carrière. “Vous savez, les moments difficiles. Il a fallu les moments difficiles pour apprécier les bons moments, et je le fais aujourd’hui.

“Je m’assieds et regarde les 20 dernières années et je pense, ‘Wow, on aurait dit que ça venait juste de commencer hier.’ Et puis, certains jours, je me dis : ‘Wow, j’ai l’impression d’avoir vécu cinq vies.'”

Nichols a déclaré à Fox News Digital qu’il appréciait sa carrière et qu’il était heureux que les fans réagissent bien à la sortie de son dernier album.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Une partie de les commentaires les plus précieux que j’ai jamais eu aujourd’hui, c’est-à-dire “Cette chanson sonne comme si tu étais toi”, ce qui est une chose constante au cours des 20 dernières années”, a-t-il déclaré. “Tant que les fans apprécient et se connectent avec ce que je fais, alors, vous savez, je m’en fous dans le monde.”

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.