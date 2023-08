La star country Elle King montre une perte de poids spectaculaire : « Je ne prends aucun médicament pour perdre du poids »

Elle King a fait le point sur son parcours de perte de poids et a révélé sa lutte contre la dépression post-partum dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.

Après avoir donné naissance à son fils Lucky, qu’elle partage avec le tatoueur Dan Tooker, en septembre 2021, la chanteuse country pesait 284 livres. Depuis, King a considérablement maigri et, selon elle, cela n’a rien à voir avec les médicaments.

« Presque 2 ans après l’accouchement ! Je fais ce post pour partager mon parcours de 284 livres à 5’3 depuis la grossesse 2021 – maintenant 2023. Cela n’arrive pas du jour au lendemain », a expliqué King sur Instagram. « Cela ne s’est même pas produit en un an pour moi. En fait, c’est une sorte de travail continu vers des objectifs en constante évolution. »

« Alors pourquoi je partage ça ? Je suis tombée dans une très profonde dépression pendant ma grossesse », a-t-elle poursuivi. « Je n’avais même pas réalisé à quel point la dépression post-partum était intense jusqu’à ce que je commence très lentement à ramper. Je me sentais piégée dans mon corps. Je ne pouvais même pas chanter. »

King, la fille du comédien Rob Schneider, a expliqué qu’elle avait « commencé lentement » à faire de l’exercice et qu’elle travaillait désormais avec un entraîneur personnel. Pour l’interprète de « Ex’s and Oh’s », il ne s’agit pas seulement de transpirer.

« Alors j’ai commencé lentement. Des entraînements métaboliques. Du cardio léger pour réchauffer mon corps, mes poumons, ma voix et mon esprit. Je suis une créature d’habitude, alors j’ai changé mes putains d’habitudes. Toutes les quelques semaines, je me sens « Mon corps devient plus fort. J’ajoute plus d’entraînements, je fais de l’exercice avec @pauldominic_ qui est essentiellement un culturiste », a-t-elle noté.

« Mais si vous n’en avez pas, alors VOUS devez être votre propre champion. Trouvez la musique que vous aimez ! Faites du vélo ! Allez nager ! Je pensais que je voulais perdre du poids, mais c’est bien plus encore. Mon CERVEAU fonctionne mieux les jours où je bouge mon corps.

La femme de 34 ans a partagé des clips d’elle en train de faire sa routine de soins de la peau, une séance d’entraînement et une balance avant un concert.

King a insisté sur le fait qu’elle ne prend aucun médicament amaigrissant, même si elle ne juge personne qui en prend.

« Certains jours, je compte les vergetures. Certains jours, je me serre dans mes bras et dis merci à mon corps. Aujourd’hui est une journée bienveillante. J’ai été petite, j’ai été énorme, MAIS MAINTENANT, je suis en bonne santé », a écrit King. « Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais non, je ne prends aucun médicament pour perdre du poids. J’ai le SOPK et je suis pré-diabétique. Mon grand-père diabétique est décédé quand j’avais 10 ans. Je l’ai vu piquer. son doigt et se donne des piqûres. »

« Je ne juge personne qui essaie de vivre une vie plus saine », a-t-elle ajouté. « Je ne peux que partager MON PROPRE VOYAGE ! J’espère juste vivre une vie longue, merveilleuse et saine où je pourrai boire beaucoup, manger du poisson, rire autant que possible et mourir heureux. »

