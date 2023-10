La star country Craig Morgan remercie la police pour son « action rapide » lors de la fusillade à la Texas State Fair

Craig Morgan a été contraint d’annuler son spectacle en tête d’affiche à la foire d’État du Texas samedi après qu’une fusillade a blessé trois personnes au parc des expositions de Dallas.

Morgan devait se produire sur la scène principale Chevrolet à 20h30 lorsque le chaos a éclaté près de l’aire de restauration de la foire quelques minutes auparavant.

Il se souvient avoir couru vers le parc des expositions pour retrouver sa femme peu de temps après que les coups de feu ont retenti, et l’avoir ramenée en sécurité tout en aidant les autres à trouver un endroit sûr avant que le terrain ne soit évacué.

« Merci au département de police de Dallas et aux premiers intervenants pour leur action rapide en appréhendant le tireur présumé à la foire de l’État du Texas ce soir », a partagé Morgan.

« Bien que mon groupe et mon équipe soient en sécurité, je vous demande de vous joindre à moi pour prier pour toutes les personnes impliquées dans cet horrible incident. »

Quelques heures plus tard, Morgan est allé en direct avec ses fans sur Facebook pour parler davantage de l’incident.

« Nous venons de quitter Dallas hier soir, et je suis sûr que la plupart d’entre vous ont entendu dire qu’il y a eu un incident à la foire de l’État, un incident avec une fusillade », a-t-il déclaré. « Nous en savons maintenant plus sur la situation. Il y a eu un seul désaccord entre deux personnes qui s’est transformé en une fusillade au cours de laquelle certaines personnes ont été blessées et abattues. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit, cela fait la une des journaux. Je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces conneries. Ce que je vais vous dire, c’est que je déteste ce qui est arrivé.

« Quelqu’un a fait un commentaire sur le fait de ne pas laisser cela être notre mémoire ou autre… notre reflet du Texas – Ne vous inquiétez pas, nous ne le faisons pas. Je ne reproche pas les actions d’un individu à un groupe entier de personnes. Je’ Je vais vous le dire. Nous aimons le Texas et nous sommes très reconnaissants envers le service de police de Dallas. Je vais vous dire qu’après avoir travaillé dans les forces de l’ordre, c’était l’une des réactions les plus rapides. Ces gars-là, que Dieu vous bénisse tous. «

« Je sais que tout le monde était extrêmement nerveux. Certains d’entre vous m’ont peut-être vu. Ma femme était en fait sur le terrain lorsque cela s’est produit, alors j’ai couru pour la récupérer, la récupérer et la mettre en sécurité, et en train de le faire. Je faisais tout ce que je pouvais pour que tout le monde sache qu’il fallait sortir de là et trouver un endroit sûr. »

Le service de police de Dallas a confirmé à Fox 4 Dallas-Fort Worth que la fusillade s’est produite vers 20 heures et que les participants ont été contraints d’évacuer les lieux en raison de l’incident.

Peu de temps après que la fusillade a été signalée, la foire de l’État – en relation avec le département de police de Dallas – a alerté qu’un ordre d’urgence était en vigueur.

« Le parc est en cours d’évacuation », ont-ils partagé sur les réseaux sociaux. « Veuillez éviter la zone. »

Une personne était en garde à vue après la fusillade.