La star country Carly Pearce diagnostiquée avec une maladie cardiaque : « Prenez soin de votre corps »

Carly Pearce souffre d’une maladie cardiaque qui pourrait affecter ses performances lors des prochains concerts.

La chanteuse de « We Don’t Fight Anymore » a fait le point sur ses récents problèmes de santé dans un clip sur les réseaux sociaux et a déclaré à ses fans que les choses avaient pris une tournure plus sérieuse ces derniers temps.

« Hé, vous tous, j’ai toujours été transparent et honnête sur chaque aspect de ma vie, donc j’ai l’impression que cela mérite la même honnêteté », a déclaré Pearce sur Instagram jeudi.

« Vous savez que j’ai eu des problèmes de santé et que j’ai développé ce qu’on appelle une péricardite, qui est un problème cardiaque. »

CARLY PEARCE, LAURÉATE DU CMT MUSIC AWARD, PARTAGE CE QUE C’EST UNE TOURNÉE AVEC TIM MCGRAW : « L’UN DES PIONNIERS »

La péricardite est un gonflement et une irritation des tissus minces entourant le cœur, selon la clinique Mayo. Le tissu s’appelle le péricarde. La péricardite provoque souvent de vives douleurs thoraciques.

« J’ai travaillé avec des médecins et parlé à mon cardiologue et je veux toujours être sur la route ; c’est vraiment important pour moi, mais nous avons tous décidé qu’il était dans mon intérêt pendant ma guérison de modifier mes spectacles. un peu », dit-elle.

CARLY PEARCE PARTAGE COMMENT TIM MCGRAW EST RESTER LE MÊME DEPUIS LES ANNÉES 90

Pearce, qui était en tournée avec Tim McGraw, revient sur scène ce soir à Toledo, Ohio, après une pause de 12 jours. On ne sait pas quelles modifications seront apportées aux concerts.

La tournée « Standing Room Only » du hitmaker « Live Like You Were Dying » devrait se poursuivre jusqu’en juin, avec Pearce répertorié comme invité spécial à toutes les dates restantes. Elle a commencé à jouer avec lui au début de la tournée en mars.

« Donc, si mes émissions sont un peu différentes, sachez simplement que c’est parce que je dois garder ma fréquence cardiaque sous contrôle en ce moment et cela ne veut pas dire que je n’irai pas complètement bien, cela signifie simplement qu’en ce moment, je » Je dois vraiment prendre ça au sérieux », a déclaré Pearce.

« Donc, si vous venez aux spectacles, si vous voulez faire partie de l’une des choses incroyables que nous organisons avec Hummingbird, tout va être génial, ça pourrait juste être un peu différent. Alors, je Je demande un peu de grâce. »

Pearce, passionnée de santé et de fitness, a également fait un message d’intérêt public en demandant à ses fans de prendre soin d’eux et d’écouter leur corps.

« Vraiment, plus important encore, si l’un d’entre vous est confronté ou non à des problèmes de santé, je suis une personne jeune et en bonne santé qui surveille vraiment ce que je mange et fais de l’exercice et cela m’est arrivé », a-t-elle déclaré.

« Donc, je veux juste utiliser ma plateforme pour vous dire de prendre soin de votre corps, de l’écouter et de savoir que s’il essaie de vous dire quelque chose, il vous le dira. Je vous aime les gars, et je le ferai. à bientôt. »

En avril, Pearce s’est vanté de l’opportunité de partager la scène avec McGraw lors de la tournée « Standing Room Only ».

« Tim McGraw est l’un de ces artistes dont on oublie combien de décennies il a eu des succès, a connu du succès et continue de s’élever », a-t-elle déclaré à Fox News Digital lors de la conférence de presse. Prix ​​​​de musique CMT .

« C’est une telle joie pour moi, je suis un fan de country des années 90 jusqu’au bout, j’ai grandi dans la country des années 90, donc pouvoir être en tournée avec l’un des pionniers… et il est le plus doux, le plus gentil, personne la plus humble et la plus authentique.

