La star coréenne Song Joong-ki annonce son mariage avec Katy Louise Saunders, dit qu’ils attendent un bébé

L’acteur sud-coréen Song Joong-ki a épousé l’actrice britannique Katy Louise Saunders lundi et les deux attendent un enfant, a déclaré l’agence de Song, HighZium Studio, à CNN.

Sur un site en ligne pour ses fans, Song a écrit “Aujourd’hui, nous revenons tout juste de l’enregistrement de notre mariage pour commencer notre vie de couple basée sur une confiance et un amour profonds”.

“J’ai juré de vivre avec Katy Louise Saunders, qui a passé un temps précieux avec moi en me soutenant et en prenant soin de moi”, a-t-il écrit. «Elle a un bon cœur et vit sa vie avec passion. C’est une personne admirablement sage et merveilleuse. Grâce à elle, je deviens une meilleure personne.

Dans son message aux fans, Song a déclaré que lui et Saunders avaient “rêvé de fonder une famille heureuse”.

“Heureusement, une vie précieuse nous est venue”, a-t-il ajouté.

Song a été marié à son compatriote acteur coréen Song Hye-kyo pendant deux ans. Le couple a stupéfié des millions de fans lorsqu’ils ont annoncé leur divorce en 2019.

Ils sont devenus célèbres après avoir joué des amants dans la populaire série télévisée romantique “Descendants of the Sun” en 2016.

Après avoir commencé leur relation dans la vraie vie, ils ont gagné le surnom de “Song Song Couple” et ont été largement considérés comme la réponse de l’Asie aux couples américains de premier plan comme Brad Pitt et Angelina Jolie.